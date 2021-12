Litoral Norte, Itaparica e Sisal elegem prioridades para o Plano Plurianual 2020-2023

Em mais um diálogo entre técnicos da Secretaria Estadual do Planejamento (SEPLAN) e representações dos segmentos institucionais, produtivos, sociais e econômicos dos Territórios de Identidade, realizado nesta terça-feira (12), foram definidas as áreas prioritárias para a execução das políticas públicas do Governo do Estado nos territórios Litoral Norte e Agreste Baiano, Itaparica e Sisal. As escutas territoriais, realizadas durante todo o dia nos municípios de Alagoinhas, Paulo Afonso e Serrinha, irão subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023.

O representante do Departamento de Planejamento da Polícia Militar da Bahia, major Jonatas Santana, ressaltou a importância da atividade, considerando ser um momento em que o governo enxerga o Estado nas especificidades dos Territórios de Identidade. “Existe a necessidade de integrar as políticas públicas e não só pensar a segurança na particularidade da Polícia Militar ou da Polícia Civil, mas sim de todos os partícipes da sociedade. Nós temos que integrar a sociedade nesse processo de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária”.

O processo de escuta territorial, iniciado em 12 de fevereiro, já foi realizado nos territórios do Extremo Sul, Médio Sudoeste, Costa do Descobrimento, Baixo Sul, Sudoeste Baiano, Médio Rio de Contas, Bacia do Rio Corrente, Vale do Jiquiriçá, Velho Chico, Sertão Produtivo e Bacia do Rio Corrente. A atividade será realizada em todos os 27 Territórios de Identidade até o final do mês de março.

