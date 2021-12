Letramento precoce pode ser prejudicial na Educação Básica

Muitas escolas trabalham apenas com a técnica e com o foco nas demandas curriculares, sem priorizar as necessidades básicas das crianças. Mas será que o letramento precoce é tão importante? Esse é um assunto que causa controvérsia. Alguns pais e educadores defendem que o entusiasmo em relação ao conteúdo que está sendo trabalhado é maior quando o aprendizado é feito com atividades lúdicas.

É importante lembrar que o letramento precoce não é prejudicial, desde que a criança esteja preparada, interessada e que isso ocorra naturalmente. Brincando, a criança aprende a respeitar regras, ampliar o relacionamento social e respeitar a si mesmo e aos outros. O lúdico também incentiva que o aluno comece a se expressar com maior facilidade, respeite e discorde de opiniões e exerça a liderança.

Estimular a leitura precocemente compromete o desenvolvimento natural da criança. “Trabalhar as letras, os números e o desenvolvimento da leitura de maneira convencional faz que as crianças fiquem desinteressadas. Na maioria das vezes, elas tiram a atenção dos outros alunos, querem sair da sala e ficam inquietos”, conta Rita de Cassia, coordenadora pedagógica da Escola Espaço Mágico .

Ao mesmo tempo em que a instituição exerce um papel importante, os pais também devem redobrar o cuidado com o letramento precoce. De acordo com Rita, a pressão pode começar dentro de casa. “A gente sabe que os pais querem que o filho aprenda logo a ler. Eles não entendem que cada criança possui um ritmo diferente. O processo da leitura deve acontecer até o 3º ano do Ensino Fundamental , porém existe uma cobrança grande da família para que isso ocorra antes”, conta.

Respeitar o tempo da criança e trabalhar os conteúdos de forma lúdica é a melhor opção. Além da Escola Espaço Mágico, o Educa Mais Brasil também possui parceria com outras instituições que tentam inserir o lúdico em seu currículo escolar. Dessa forma, você vai permitir que seu filho aprenda brincando e muito mais motivado. Quer saber como conseguir uma bolsa de estudo de até 50% para matricular seu filho em uma escola de Educação Básica de qualidade? Acesse o site e procure uma escola próxima de você. A inscrição é gratuita.

adblock ativo