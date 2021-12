Leitura e matemática são as matérias com pior índice de rendimento

A alfabetização é uma etapa importantíssima na vida de uma criança. É nesse momento da Educação Básica , que aprendemos a ler, escrever e contar uma história, ou seja, decodificamos o mundo. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), mais da metade dos alunos entre 6 e 7 anos não conseguem atingir a nota mínima em matérias básicas como leitura e Matemática.

Esses dados fazem parte da Avaliação Nacional de Alfabetização, que considerou que, em 2016, 54,73% dos estudantes que estavam no terceiro ano do fundamental não tiveram desempenho suficiente em leitura. Em Matemática, os resultados também foram negativos, 54,46% dos alunos não tiveram desempenho suficiente na matéria.

Aulas pouco dinâmicas, alunos desmotivados e professores com formação deficiente são algumas hipóteses para o agravamento do problema. Em 2012, o Governo Federal começou um programa para apoiar Estados e municípios nesse processo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que investiu principalmente na formação de professores.

Os resultados alcançados não foram como esperado, por esse motivo o governo decidiu lançar uma nova fase que começa em abril e vai liberar R$ 523 milhões para cerca de 20 mil turmas de primeiro e segundo ano em todo país. Além do investimento em material didático e capacitação de professores, agora as salas de aula vão contar com a presença de um professor auxiliar.

O Estado com o pior índice na pesquisa foi Alagoas. Mas outros Estados também se encontram em situação parecida, como o Maranhão, Pará e Amapá. O MEC ainda informa que o programa anterior sozinho não conseguiu resolver todo o problema da alfabetização. Mas que os dois programas agora fazem parte de uma política conjunta e trabalham em união.

“Os professores precisam trabalhar essas matérias de forma lúdica dentro das salas de aula. Aqui no colégio, nós trabalhamos com leitura o ano inteiro. E os alunos passam por três processos. O primeiro que é conhecendo as figuras do livro, depois a leitura compartilhada e por último a leitura individual. E a leitura é crucial também para a matemática, já que a matéria é trabalhada de forma contextualizada”, explica Francisca de Assis, diretora da Escola São Francisco de Assis , localizada em Alagoas, Estado com pior índice de desempenho.

Bolsas para Educação Básica

