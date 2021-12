Julio Caldas e Daniel Neto prestam homenagem à cultura popular nordestina

O multi-instrumentista Julio Caldas, no comando das violas, e o acordeonista Daniel Neto apresentam o show “Duo Armorial”, nesta sexta-feira (30), às 21h, no Jerimum Café, em Imbassaí. Elementos sonoros da cultura popular em formato erudito dão a tônica do encontro musical, que valoriza os ritmos e improvisos das composições nordestinas, representadas por nomes como Luiz Gonzaga e Elomar. Também no repertório os músicos incluem temas de suas autorias. No sábado (31), eles repetem a dobradinha, só que em Salvador, no Restaurante e Memorial Casa Di Vina, antiga morada do poeta Vinicius de Moraes, em Itapuã.

Músico talentoso e com anos de estrada e estudo, Julio Caldas fala sobre a sua inspiração para a criação do “Duo armorial”, junto a Daniel Neto. “O Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna, nos anos 70, fez um contraponto com os movimentos musicais que rolavam na época e que ele considerava americanizados. Ele queria fazer uma coisa mais voltada à cultura nordestina. Daí que o Armorial englobou todas as manifestações artísticas e culturais, como teatro, artes plásticas, dança e, claro, a música, que era o produto mais forte do movimento. E no 'Duo Armorial a gente relê o universo da música armorial, que nada mais é do que a música nordestina e suas vertentes, bem como apresentamos alguns temas de nossa autoria”, explica Julio, que em 2008 lançou seu primeiro CD solo, intitulado “Pitecantropus erectus”.

O repertório do show passa por músicas como “Nas estradas das areias de ouro” (Elomar), “Assum Preto” (Luiz Gonzaga), “Toada e desafio” (Antonio José Madureira) e “Najla” (maestro Duda). “Fiz arranjo para viola em algumas músicas de Elomar, um músico extraordinariamente armorial que invoca a cultura nordestina com muita propriedade em seu trabalho”, pontuou Julio Caldas.

Sobre os músicos – Premiado com o Troféu Dodô e Osmar como melhor instrumentista de guitarra baiana, em 2015, e indicado ao Troféu Caymmi como artista revelação, Julio Caldas pesquisa, há mais de 20 anos, as violas brasileiras e outros instrumentos populares de corda radicados em solo brasileiro, como é o caso da viola de arame, de origem medieval portuguesa. O resultado é traduzido no seu trabalho musical, com o qual ele apresenta as diversas possibilidades sonoras com esses instrumentos.

Já tendo tocado com grandes músicos brasileiros, como Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Beth Carvalho e Elomar, Julio Caldas também é nome respeitado em importantes eventos de música instrumental, como o Festival de Música Instrumental da Bahia; o Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga; Mostra SESC Cariri e Brasis; e Música Diversa Brasileña (na Argentina). Julio atua, ainda, como produtor musical, tendo colocado a sua marca em disco de artistas como Roque Ferreira e Mariene de Castro, para quem assinou o arranjos do álbum da cantora “Abre caminho”, que ganhou o Prêmio TIM de Música (2005) na categoria “Melhor disco regional”. Ele também assina projetos conhecidos na cena baiana, como o Circuito Guitarra Baiana, a Mostra de Guitarra Baiana e o Trio de Guitarra Baiana.

O acordeonista, arranjador e compositor Daniel Neto, formado em Composição pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), integra as bandas Toco Y Me Voy e RevoTrio e se apresenta ao lado de artistas como Luis Caldas, Saulo Fernandes e Magary Lord. No seu currículo, consta a sua contribuição musical em conjuntos como Grupo Casa Verde, Zefa di Zeca, Xiboquinha, Duo Traz a Presença e EstOutros. No teatro, já atuou como músico nos espetáculos “Labirintos”, “Na outra margem” e “Alice no sertão das maravilhas”. A qualidade do seu trabalho vem sendo reconhecida pela crítica e pelo público, tendo sido premiado no Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana e na Quadrilha Junina Asa Branca, Campeonato Estadual Bahiatursa e Arraiá do Galinho.

SERVIÇO:

Show: Duo Armorial

Artistas: Julio Caldas e Daniel Neto

Dias e locais:

- Sexta-feira (30/08), às 21h, no Jerimum Café - Imbassaí (R$ 15)

- Sábado (31/08), às 21 h, na Casa Di Vina - Rua Farol de Itapuã (R$ 30)

