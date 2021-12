Jovens brasileiros defendem aumento de investimento em projetos científicos

Uma pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) revela que 60% dos jovens brasileiros são favoráveis ao aumento dos investimentos do país na Ciência. O estudo diverge dos cortes orçamentários para projetos científicos, como exemplo a provável suspensão das bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Além disso, reforça aos olhos dos jovens pesquisadores o quanto é fundamental a produção científica para a evolução do país.

A pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia voltada para a Comunicação Pública, com pessoas entre 15 e 24 anos, mostra ainda o tipo de interesse dos jovens brasileiros na Ciência: 80% disseram que se interessam pelo Meio Ambiente, 74% por Medicina e Saúde e 67% por Ciência e Tecnologia. A estudante da Escola SESI, Fernanda Marinoski, 15 anos, se descobriu na área científica quando assistiu à apresentação sobre o projeto de iniciação científica. “Lá somos estimulados a ter mais responsabilidade e a nossa criatividade é explorada ao extremo”, pontua a aluna.

Marinoski, que estuda o 1º ano do Ensino Médio , iniciou no projeto no curso de Inovações Tecnológicas em maio deste ano. “Eu e meu grupo estamos em período de formação, que dura um semestre. Nesses seis meses aprendemos o básico: manusear ferramentas, programação, trabalhamos muito com placas do tipo arduíno e etc”, explica a aluna sobre a formação, que é imprescindível para começar a realizar pesquisas na área.

Na Escola SESI-BA, os estudantes aprendem a construir o seu conhecimento a partir da pesquisa em iniciação científica, empreendedorismo e tecnologia. De acordo com o especialista responsável pela Iniciação Científica na rede SESI Bahia, Fernando Moutinho, os desafios e problemáticas do cotidiano dos alunos são utilizados como base para o desenvolvimento e a prototipagem de soluções tecnológicas e sinérgicas ao meio ambiente e indústria.

“O maior interesse de nossos estudantes está voltado para as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, como Biotecnologia, Programação Computacional, Robótica e Engenharia. No entanto, também temos projetos de pesquisa desenvolvidos em outras áreas como Ciências Humanas e Linguagens”, observa Moutinho.

A aluna da Escola SESI ainda está construindo a sua ideia de linha pesquisa, mas já tem certeza do que quer do

futuro. “Meu objetivo é concluir o curso e me formar em Engenharia Mecânica ”, planeja Marinoski.

Participação de Eventos Científicos

Os estudantes da Escola SESI participam das principais feiras de iniciação científica nacional, como a Feira

Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE, USP - São Paulo/SP) e a Mostra Brasileira e Internacional de Ciência

e Tecnologia (MOSTRATEC, Fundação Liberato, Novo Hamburgo/RS).

“No ano de 2018, conquistamos duas vagas na delegação brasileira para representar o Brasil na maior feira de

iniciação científica do mundo, a Feira Internacional de Ciências e Engenharia Intel (International Science and

Engineering Fair, INTEL-ISEF) realizada anualmente nos Estados Unidos”, pontua Moutinho. As participações

rendem premiações, como bolsa de iniciação científica júnior do CNPQ, credenciais em feiras nacionais e internacionais, além de prêmios como tablets, medalhas, troféus e certificados.

