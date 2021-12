Jogo prepara o estudante para o Enem e premia competidores com viagem internacional

Já imaginou estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) jogando videogame e, ainda, ganhar uma viagem para a Espanha com tudo pago? O Preparadão Universia possibilita esse sonho, pois é um jogo que visa testar os conhecimentos do participante e dá a possibilidade do candidato passar três semanas na Espanha com tudo pago pelo Banco Santander. Ao final da disputa, em março de 2020, 55 estudantes serão premiados.

O jogo é gratuito e aborda as cinco categorias de conteúdos que caem no Enem: Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Ciências da natureza e Suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Matemática e Conhecimentos Gerais. Ao escolher uma das categorias, o participante testará seus conhecimentos com outra pessoa, escolhida de forma aleatória, para ver quem irá se sair melhor.

Os cinco melhores colocados no ranking geral poderão participar do “Programa Top España 2019”, promovido pelo Santander Universidades, com uma vivência internacional de três semanas em Salamanca, na Espanha. Os contemplados terão a viagem e todas as despesas pagas (passagem aérea, transfer, hospedagem, alimentação, curso, material didático e certificado). Outros 50 participantes serão contemplados pelo “Programa Santander Graduação”, com apoio financeiro de R$ 300 por mês para a graduação em 2020.

Todos os inscritos no Enem 2019 ou que estejam cursando o 3º ano do ensino médio podem participar. No entanto, para receber a bolsa da graduação, o ganhador deverá estar matriculado em uma instituição de ensino superior em março de 2020. O jogo já está disponível no site da Preparadão Universia e permanece no ar até dia 5 de fevereiro de 2020.

