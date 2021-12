IR 2018: faculdades vão oferecer orientação gratuita ao contribuinte

Já é tempo de pensar no Imposto de Renda. Esse tributo anual em que as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, têm que pagar ao governo é aplicado somente para quem possui rendimentos tributáveis superiores ao valor estipulado pela Receita Federal. O cálculo do pagamento tem como base a produção de riqueza produzida pelo contribuinte. Muitos têm dúvidas de como realizar esse processo.

Nos anos anteriores, para evitar dor de cabeça e cumprir o prazo de entrega, era possível optar por efetuar o rascunho da declaração, através de um aplicativo disponível no site da Receita. O objetivo era de facilitar o preenchimento da declaração IRPF e a utilização era facultativa.

Sem contar mais com esse apoio, outra alternativa para evitar dúvidas durante o preenchimento do formulário são as orientações prestadas pelas faculdades. Na capital baiana, diversas instituições de ensino auxiliam as pessoas na realização desse processo. A Faculdade Dom Pedro II é uma delas. O coordenador pedagógico do curso de Ciências Contábeis EAD, Alexandre Aranha, comenta sobre o funcionamento: “Há sete anos, realizamos esse trabalho aqui na instituição com alunos do 2º ao 8º semestre do curso de Contábeis. Este ano, iniciaremos os treinamentos com os discentes no mês de março,” pontua.

O serviço, que é gratuito, acontece sob a supervisão dos professores e coordenação do gestor do curso e fica disponível para comunidade, em média uma semana, durante o período de declaração informado pela Receita Federal. “Contamos com o apoio da Delegacia Regional da Receita Federal da Bahia que sempre fornece treinamentos e orientações às instituições de ensino superior no período que antecede a declaração,” comenta Aranha.

Documentos para Imposto de Renda

Caso você tenha que declarar Imposto de Renda, é importante reunir os documentos necessários com antecedência. Os mais importantes são a cópia da declaração do ano anterior, notas fiscais ou boletos pagos, recibos de serviços médicos e odontológicos. Além disso, os informes de rendimentos bancários e do empregador, esses geralmente só ficam disponíveis semanas antes do início do prazo de entrega.

Com planejamento é possível evitar que faltem documentos na hora de declarar, bem como eventuais erros por falta de atenção ou pressa. “As falhas mais comuns são a falta de documentação comprobatória e dados inexistentes de fornecedores de serviços, como CNPJ ou CPF,” alerta Alexandre Aranha.

Dicas para preenchimento da Declaração

- Verificar a documentação de pagamentos que são dedutíveis do Imposto de Renda

- Verificar a documentação pessoal, como título de eleitor e CEP da residência

- Caso o contribuinte tenha dependentes, verificar documentação comprobatória

Imposto de Renda 2018

O prazo para Declaração do Imposto de Renda 2018 foi divulgado oficialmente pela Receita. Os contribuintes têm de 01 de março até 30 de abril de 2018 para fazer a declaração. Para realizar o procedimento é preciso juntar os documentos necessários, fazer o download do Programa Gerador de Declaração disponibilizado no site da Receita, preencher corretamente e enviar.

Curso de Ciências Contábeis

Se você é avesso a números e controles financeiros, a probabilidade de enfrentar dificuldade na hora de acertar as contas com o Leão é grande. Mas há quem ame o universo dos números e deseje fazer dele sua profissão. Quem pretende cursar Ciências Contábeis, mas não tem condições de arcar com o valor integral das mensalidades pode contar com o apoio do Educa Mais Brasil.

