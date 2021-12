Integração dos setores turístico e agrícola é tema de encontro

Representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEAGRI) se reuniram para discutir ações do Investe Turismo, programa gerido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mata de São João, em parceria com o Ministério do Turismo e o SEBRAE. O objetivo do encontro foi agregar os setores produtivos agrícolas da zona rural com a cadeia de hotéis, bares e restaurantes do litoral de Mata de São João.

De acordo com o secretário de Agricultura e Pesca, Cristiano Magalhães, a ação representa mais uma etapa dos projetos de incentivo à cadeia produtiva agropecuária, sobretudo após as qualificações realizadas em parceria como próprio SEBRAE. “Estamos preparando e impulsionando o homem do campo para produzir e distribuir seus produtos, minimizando os custos, garantindo a qualidade e a competitividade de nosso destino turístico, acrescentando nos cardápios produtos próprio da região”.

Para o secretário da SECULT, Ricardo Matense, o Investe Turismo é um divisor de águas na economia de Mata de São João, por ter norteado avanços nas suas principais atividades econômicas. “É um projeto macro, que visa uma grande integração entre setores e a revisão em pontos muito importantes da gestão”, explica.

Na Bahia, o Investe Turismo contempla cinco municípios e visa a garantia de um amplo pacote de investimentos, incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, melhoria de serviços, inovação e marketing. O programa visa provocar uma integração entre os agricultores familiares e os empresários do turismo, para ampliar o elo comercial entre os setores e fortalecer a economia do município. Mata de São João tem uma rica produtividade de agricultura orgânica e as empresas do litoral demandam um volume muito alto de consumo de diversos produtos.

O Investe Turismo pretende, a partir do seminário sobre produção associada ao turismo a ser realizado em outubro, provocar a aproximação dos setores, apresentar novas alternativas de negócios e linhas de créditos do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, conforme o consultor do Investe Turismo Mata de São João pelo SEBRAE-BA, Paulo Azevedo. “A intenção é ampliar e integrar a cadeia produtiva. Queremos provocar os hotéis e restaurantes para enxergarem o grande potencial do campo e, com isso, incrementar mais ainda a economia do município”, explica.

O programa, ainda segundo Paulo Azevedo, vai começar uma pesquisa de mercado para qualificar e quantificar a demanda do setor turístico e apresentá-la aos agricultores do município. “No encontro do próximo mês, os produtores já irão sabendo do que precisarão e como poderão se planejar para atender uma potencial demanda”, pontuou.

adblock ativo