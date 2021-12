Integração de ações no setor da Agricultura Familiar é tema de encontro

Temas como produtos da Agricultura Familiar na rede hoteleira; aproveitamento de mão de obra local na construção e no funcionamento de novos empreendimentos; e envolvimento das secretarias estaduais nos desdobramentos das missões do Governo do Estado no exterior em busca de investimentos foram discutidos, na terça-feira (30), por representantes das secretarias de Planejamento, do Desenvolvimento Econômico, da Agricultura, do Turismo, e da Cultura, além de integrantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

O secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, ressaltou a importância do alinhamento entre as secretarias em relação à atração de investimentos no exterior e, também, a integração de ações prioritárias do governo. “A instalação de um novo equipamento, seja ele industrial, do turismo, da cultura, precisa ter o envolvimento de outras estruturas, como a da Agricultura Familiar, que pode fornecer produtos para esses empreendimentos, para que se gere oportunidades de trabalho e renda localmente”.

Para o superintende da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Marcílio Menezes, é importante que as pastas façam um trabalho integrado de atração de investimentos. “Estamos com uma pauta para um evento que acontecerá em Natal (RN), em setembro, com investidores alemães, e vamos apresentar ações de interesse de cada uma dessas secretarias aqui hoje representadas”, afirmou Menezes.

Além do desdobramento das missões do governo já realizadas, o superintendente de Atração de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Paulo Guimarães, Paulo Guimarães, considerou que a reunião serviu, também, para alinhavar diversas ações que serão realizadas ao longo do segundo semestre. “Esses encontros terão como objetivo apresentar oportunidades de investimentos da Bahia no exterior, sejam de infraestrutura, de comércio ou de turismo, nos países que serão visitados pelas diversas secretarias e pelo governador, junto com outros gestores do Nordeste”, avaliou.

