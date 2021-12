Instituto Anísio Teixeira promove encontro de formação para 2,5 mil educadores

Educadores da rede estadual dos 27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia, somando cerca de 2,5 mil profissionais, entre coordenadores pedagógicos e gestores escolares, participaram do 1º Encontro de Formação Continuada, durante o mês de julho. Promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio do Instituto Anísio Teixeira (IAT/SEC), a atividade foi realizada em Salvador e, simultaneamente, em 12 Polos Formativos.

“Das 1.789 respostas que nos foram enviadas até hoje, mais de 90% avaliaram nosso encontro formativo como excelente ou bom. Isso nos traz uma felicidade muito grande, pois estamos só no início deste caminho da Formação Continuada no Estado da Bahia. Sabemos que existem muitos desafios para que a Formação Continuada realmente se instaure como uma cultura na rede estadual, mas este trabalho segue crescente e isso nos anima”, avaliou a diretora geral do Instituto Anísio Teixeira, Cybele Amado.

A agenda de formação prossegue até o final do ano. Esta é a terceira etapa do Plano de Formação, antecedida por encontros de Formação para os Formadores e da fase de escuta e escrita colaborativa realizada em todo o Estado, em abril deste ano. O Plano de Formação Continuada tem como objetivo fortalecer a aprendizagem na rede estadual por meio da qualificação dos profissionais da educação.

