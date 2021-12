Inscrições para seleção de projetos juninos começam nesta quarta

Municípios interessados em receber verba pública para os festejos juninos de 2018 podem inscrever os seus projetos a partir desta quarta-feira (16) até o dia 29/5. Os interessados devem se dirigir ao Protocolo Central da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa), localizada no Palácio Rio Branco (Rua Chile s/n, térreo, centro de Salvador), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas. Os valores variam de R$ 20 mil a R$ 100 mil.

O edital para a seleção pública dos eventos juninos, publicado no Diário Oficial da Bahia, valida os que irão acontecer no período de 1º de junho a 2 de julho, contemplando Santo Antonio, São João e São Pedro. Somente serão aceitas inscrições feitas de modo presencial e mediante apresentação de todos os documentos requisitados no edital.

O superintendente Diogo Medrado destaca que a iniciativa do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, “é uma das ações de valorização do turismo e dos festejos juninos, que acontecem em praticamente todos os 417 municípios baianos”.

