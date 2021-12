Inscrições para o SISU começam em janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (SISU) do primeiro semestre de 2020 já têm data marcada: de 21 a 24 de janeiro. O calendário do processo seletivo do primeiro semestre de 2020 foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), no Diário Oficial da União.

Para concorrer é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2019 e obtido nota acima de zero na redação. Todo o procedimento deverá ser feito pela internet, na página do SISU , gratuitamente.

Atenção: ao efetuar a inscrição, o candidato deverá escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no ENEM e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.

O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula dos selecionados deverá ser feita de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera também entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro.

Curiosidade: as regras e a quantidade de vagas que serão oferecidas no ano que vem pelo SISU ainda não foram divulgadas. No primeiro semestre deste ano foram ofertadas 235,5 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país.

*Matéria produzida com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Fonte: Bárbara Maria - Agência Educa Mais Brasil

