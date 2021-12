Inscrições para o ENEM 2019 começam 6 de maio Edital do exame foi divulgado nesta segunda (25)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2019 já têm data marcada. Começam no dia 6 de maio e poderão ser feitas até o dia 17 do mesmo mês. O edital para o exame, que é uma das principais formas de ingresso no Ensino Superior do país, já está disponível. A divulgação foi feita hoje (25) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O documento está disponível no Diário oficial e na página do programa.

A taxa de inscrição será de R$ 85 - no ano passado, o valor cobrado foi R$82. O pagamento pode ser feito em agências bancárias, Casas Lotéricas e Correios. A solicitação da isenção deve ser feita de 1º a 10 de abril. E atenção: quem teve direito à isenção em 2018, mas não compareceu nos dias de prova, deve justificar a ausência para conseguir novamente o benefício.

Tem direito a isenção estudantes que estejam cursando o último ano do Ensino Médio na rede pública, candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membros de família de baixa renda, e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Novidades

Neste ano, o ENEM terá novidades em relação a anos anteriores, entre elas: novo sistema de inscrição, inclusão opcional de foto na inscrição, espaço com linhas para rascunho da redação e espaço para cálculos no final do caderno de questões. Além disso, surdos, deficientes auditivos e surdocegos poderão indicar, na inscrição, se usam aparelho auditivo ou implante coclear.

A nota obtida no Exame pode ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ), que oferece vagas em instituições públicas de Ensino Superior, no Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), que financia cursos em universidades privadas, e no programa Universidade para Todos ( PROUNI ), que oferece bolsas de estudo.

Calendário

Pedido de isenção: 1º a 10 de abril

Justificativa de ausência no ENEM 2018: 1º a 10 de abril

Resultado da solicitação de isenção: 17 de abril

Solicitação de recursos caso a isenção seja negada: 22 a 26 de abril

Pedido de atendimento especial ou de uso de nome social: 6 a 17 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 6 a 23 de maio

Inscrições: 6 a 17 de maio

Provas: 3 e 10 de novembro

