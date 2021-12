Inscrições para cursos técnicos de nível médio podem ser feitas até quarta

O prazo das inscrições do processo seletivo para 9.335 vagas de cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino foi prorrogada para até esta quarta-feira (18). Os interessados devem se inscrever no site do processo seletivo . A Secretaria da Educação do Estado oferta 42 cursos, em 82 municípios. Pode participar quem já concluiu o Ensino Médio e suas modalidades de forma gratuita, seja na rede pública de ensino, nos âmbitos federal, estadual ou municipal, ou tenha, comprovadamente, cursado em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista.

No ato da inscrição, o candidato deve fazer a opção para um único município, unidade escolar, curso e turno. Ao inscrever-se, o candidato informará o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criará uma senha, que dará origem a um login para trânsito no link do sistema, inclusive para modificar as informações ou cancelar a sua inscrição.

As vagas disponibilizadas serão distribuídas segundo a ordem classificatória das médias finais obtidas nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática no último ano/módulo de estudo no Ensino Médio ou equivalente ou resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que deverão ser informadas pelo candidato no ato da inscrição.

O resultado deverá ser divulgado no dia 20 de julho e a matrícula dos selecionados está prevista para os dias 24, 25 e 26 de julho, na unidade escolar para a qual foi classificado. O início do período letivo será no dia 30 de julho.

Sobre os cursos

Os cursos têm duração de dois a três semestres e são gratuitos. Entre os cursos ofertados estão técnico em Administração, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Agroecologia, Agronegócios, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Cozinha, Alimentos, Saúde Bucal, Edificações, Informática, Eletromecânica, Paisagismo, Dança, Processos Fotográficos, Recursos Humanos e Guia de Turismo.

