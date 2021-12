Inscrições para ciclos de formação do Projeto Jovens Empreendedores terminam segunda-feira

Terminam na segunda-feira (5) as inscrições para os ciclos de formação do Projeto Jovens Empreendedores, que acontecerão em Vitória da Conquista (19/11 a 6/12) e em Ilhéus (22/9 a 9/12). A realização é do Escritório Bahia Criativa, vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT-BA). Podem se inscrever agentes, produtores, lideranças, artistas e interessados em trabalhar na área cultural.

Poderão se inscrever jovens com idade entre 18 e 29 anos com Ensino Médio completo e atuação individual ou coletiva em projetos, negócios, serviços, coletivos ou organizações sociais ligados à Cultura. As atividades acontecerão em Ilhéus, na Universidade Estadual de Santa Cruz (30 vagas) e em Vitória da Conquista, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima (30 Vagas), totalizando 64 horas de formação por grupo.

Os interessados devem preencher o formulário disponível no website do Escritório Bahia Criativa . Além de responder as perguntas, os interessados poderão anexar materiais como vídeos e fotos. A lista com os nomes dos participantes deverá ser divulgada no dia 12 de novembro, no site e nas redes sociais da SECULT. Mais informações pelo e-mail bahia.criativa@cultura.ba.gov.br ou pelo telefone (71) 3319-0033.

Jovens empreendedores

O Projeto Jovens Empreendedores pretende promover a inovação e o empreendedorismo, visando fomentar nos jovens participantes a capacidade de transformar uma ideia na área da cultura em um projeto viável, apto e estruturado para a captação de recursos. Os conteúdos abordados na formação são: Financiamento de Empreendimentos Criativos; Marketing Cultural; Elaboração de Projetos; Preparação para pitching; Enquadramento de Projetos Culturais; Marketing para Empreendedores Culturais e Formatação de Portfólio.

