Inscrições do FIES 2019.1 acontecem fevereiro. Veja o calendário:

Nesta quarta-feira (9), foram publicadas as regras válidas para a primeira edição do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES 2019) e do Programa de Financiamento Estudantil ( P-FIES ). Os interessados devem se inscrever entre 5 de e 12 de fevereiro, até as 23h59 do último dia, segundo o horário de Brasília. O procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet .

Segundo o edital do FIES 2019 , “os candidatos serão classificados (FIES) ou pré-selecionados (P-FIES) na ordem decrescente de acordo com as notas obtidas no Enem, no grupo de preferência para o qual se inscreveram”. Consequentemente, a participação no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ), a partir de 2010, ainda é obrigatória em ambas as modalidades. Os candidatos devem ter média acima de 450 pontos nas provas e nota acima de zero na redação.

P-FIES

Exclusivamente no caso do P-FIES, a pré-seleção do candidato fica condicionada também à aprovação dos Agentes Financeiros Operadores de Crédito (AFOC). Será necessário ainda validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e ter a documentação aprovadas pelos agentes financeiros.

O edital pontua ainda que as melhores condições de financiamento estudantil serão garantidas aos candidatos pré-selecionados que se apresentem primeiro nas comissões as instituições de ensino.

Como se inscrever no FIES

Serão permitidas até três opções de vagas por pessoa. Para se inscrever, o candidato deve definir o grupo de preferência no sistema FiesSeleção indicando o estado, município e nome do curso desejado. O sistema exibirá os perfis de vagas disponíveis e, neste momento, o estudante deve cadastrar a primeira opção. As duas opções restantes poderão ser escolhidas em seguida.

Resultado do FIES

O resultado será divulgado em chamada única e está previsto para 18 de fevereiro. Apenas o FIES prevê a lista de espera, que convocará os pré-selecionados entre 20 de fevereiro e 31 de março de 2019.

