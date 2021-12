Inscrições do curso para professores e coordenadores pedagógicos são reabertas

A partir desta sexta-feira (5), às 10h, professores e coordenadores poderão realizar as inscrições online para o curso “Uso Pedagógico de Tecnologias Educacionais”. Desenvolvido na modalidade de Educação à Distância (EAD), os educadores dos Ensino Fundamental e Médio da rede estadual de ensino têm até 15 de janeiro, às 23h59, exclusivamente no site da Secretaria da Educação , para efetuar a inscrição e garantir a vaga. O curso será iniciado no dia 1° de fevereiro de 2018.

O curso terá a carga horária integral de 120 h e será constituído de dois módulos de 60 h cada. O primeiro terá três etapas divididas em: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para a comunicação e coleta de dados (25 h); TDIC para Comunicação, Produção e Colaboração (25 h); e Avaliação do Módulo (10 h). O segundo módulo também terá três etapas divididos em: TDIC para Organização e Criação (25 h); Ambientes Virtuais de Aprendizagem (25 h); e Avaliação do Módulo (10 h). Para a conclusão do curso “Uso Pedagógico de Tecnologias Educacionais” serão exigidos o aproveitamento com média 6,0 e a frequência mínima de 75% da carga horária total do curso.

A capacitação é mais uma ação estratégica para fortalecer o eixo pedagógico das escolas, valorizando a carreira dos educadores, pois os participantes concluintes do curso terão um ganho médio de 14% em seus vencimentos até maio de 2019. Quem se inscreveu na primeira etapa já recebeu o pagamento de 6% sobre o vencimento básico dos educadores em dezembro de 2017, referente à primeira promoção. Quem se inscrever nesta nova etapa deverá receber estes 6% em janeiro. O valor da segunda promoção será antecipado em setembro de 2018. As promoções estão condicionadas à inscrição e à frequência dos professores e coordenadores no curso.

adblock ativo