Inscrições do concurso para seleção de artistas do São João da Bahia 2019 seguem até 5 de junho

As inscrições do concurso para a seleção de bandas e artistas, que irão compor a grade de atrações do São João da Bahia 2019, seguem abertas até 5 de junho. Podem participar pessoas jurídicas ou pessoas físicas que atenderem a todas as exigências contidas no formulário presente no site da Bahiatursa . Os documentos deverão ser entregues até esta data no protocolo central da Superintendência de Fomento ao Turismo - Bahiatursa, que fica na 3ª Avenida, nº 390, térreo, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), das 8h30 às 18 horas. As apresentações acontecerão no mês de junho em Salvador e na Região Metropolitana.

De acordo com as orientações dos organizadores do evento junino promovido pelo Governo do Estado, somente serão aceitas inscrições feitas de modo presencial e mediante apresentação de todos os documentos requisitados. A entrega do envelope já é o ato de inscrição, entretanto a habilitação somente se dará após a análise e aprovação de toda a documentação pela comissão de avaliação. Após os procedimentos de avaliação, serão contratadas 34 atrações artísticas. Na inscrição, os interessados precisam apresentar release, material fonográfico, fotos e clipagem.

