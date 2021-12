Inscrição para o ENEM vai até esta sexta-feira

Termina às 23h59 desta sexta-feira (18) o prazo para todos os estudantes que desejam participar do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) realizarem a inscrição. Na manhã desta quinta-feira (17), já haviam sido registradas 5,2 milhões de inscrições. O estudante não contemplado com a isenção terão até o dia 23 para realizar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor de R$ 82. As provas do ENEM serão realizadas em domingos consecutivos, nos dias 4 e 11 de novembro.

Conseguir ter um bom desempenho é fundamental para usar a nota do ENEM em programas como o Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), que viabiliza o ingresso na graduação de instituições públicas de ensino, e como Universidade para Todos ( ProUni ) ou Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ), em instituições privadas de ensino. A graduação no exterior é também uma das possibilidades para o estudante que desejar usar a nota do Enem para estudar em Portugal.

O que é o ENEM?

O ENEM é um exame de caráter interdisciplinar que avalia as habilidades e competências do estudante não apenas nas áreas de conhecimento que dão nome às provas objetivas. Quem participa, é avaliado também quanto à capacidade de interpretação do mundo e de se expressar (especialmente por meio da Redação). Para participar, é preciso acessar o site oficial e se inscrever no ENEM pelo sistema simplificado, caso o interessado tenha sido beneficiado com a isenção, ou pelo sistema completo, no caso dos demais.

Como saber se a inscrição foi confirmada

Ao finalizar a inscrição, o estudante poderá receber as seguintes mensagens: se a inscrição foi confirmada, a mensagem “a inscrição foi concluída com sucesso” aparecerá, mas apenas para estudantes isentos. No caso dos demais, a mensagem será “inscrição aguardando o pagamento da GRU”, que é a Guia de Recolhimento da União. A confirmação do pagamento ENEM acontece entre três dias úteis e cinco dias úteis e pode ser acompanhada na Página do Participante.

Como se preparar para o ENEM

Podem ser adotadas apostilas sobre os assuntos abordados nas provas, videoaulas temáticas, além de cursos preparatórios Pré-Enem ou Pré-Vestibular, uma vez que os conteúdos estão associados. O Educa Mais Brasil é o maior programa de inclusão educacional oferta bolsas de estudo de até 50%. Para os estudantes que querem fazer cursos Pré-Enem e adquirir mais confiança para o exame, as bolsas do Educa Mais estão disponíveis aqui .

