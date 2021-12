Inicia nesta terça o prazo para inscrição no ProUni

Está aberto a partir desta terça-feira (26) o prazo para inscrição do Programa Universidade para Todos ( ProUni ). Neste segundo semestre, estão sendo ofertadas 174.289 vagas no Prouni 2018, das quais 68.884 são integrais (100%) e 105.405 parciais (50%) em quase 1,5 mil Instituições de Ensino Superior da rede privada espalhadas em todo o Brasil.

A inscrição Prouni 2018 poderá ser realizada até esta sexta-feira (29), mas os candidatos precisam preencher alguns requisitos: ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2017 e ter alcançado a nota média de 450 pontos nas avaliações, além de não ter zerado a redação.

De acordo com o cronograma (confira abaixo), estará disponível em 02 de julho (próxima segunda-feira) o resultado Prouni 2018 relativo à primeira chamada. A partir desta data, até o dia 10 do respectivo mês, os aprovados serão convocados para fazer a comprovação de informações. O resultado da segunda chamada, por sua vez, será disponibilizado 16 de julho.

O que é o ProUni?

O ProUni é o Programa Universidade Para Todos, lançado em 2004 pelo Governo Federal a fim de ofertar bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação não gratuitos e sequenciais. Além dos requisitos anteriores, é preciso que os candidatos não tenham diploma de nível superior.

Na primeira edição, foram disponibilizadas 242.987 bolsas ProUni 2018, sendo 113.863 integrais e 129.124, parciais. Desde a criação do programa, mais de 2,5 milhões de estudantes foram beneficiados com as bolsas de estudo.

Outros programas ofertam bolsa de estudo?

O Prouni não é o único programa educacional que oferta bolsas de estudo para a graduação no país. O Educa Mais Brasil está há mais de 15 anos permitindo que milhões de brasileiros consigam obter o diploma do ensino superior. “Conheci o programa pela internet e a bolsa foi o mais atrativo para mim porque consegui 50% de desconto”, destaca a estudante Nádia dos Santos Queiroz, de 33 anos, acabou de começar o segundo semestre de Pedagogia .

Para a graduação, os descontos podem alcançar 70%. São mais de 240 mil bolsas de estudo disponíveis em diferentes estados e regiões do Brasil. “Eu recomendo para outras pessoas. É muito bom poder entrar na faculdade. Eu estou conseguindo pagar a mensalidade com a bolsa sendo que, considerando o valor integral, eu não conseguiria” ressalta Queiroz.

Para ser contemplado com uma das bolsas do Educa Mais , é preciso ter finalizado o ensino médio, mas não é necessário ter realizado o ENEM.

Cronograma ProUni 2018.2

26/06 a 29/06 - Período de inscrições

02/07 - Resultado da 1ª chamada

02/07 a 10/07 - Comprovação de informações da 1ª chamada

16/07 - Resultado da 2ª chamada

16/07 a 23/07 - Comprovação de informações da 2ª chamada

30/07 e 31/07 - Prazo para participar da Lista de Espera

02/08 - Divulgação da Lista de Espera

