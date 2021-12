Infraestrutura hídrica da Bahia é apresentada no Fórum Mundial da Água

As políticas públicas de segurança hídrica, a revitalização das bacias hidrográficas e os modelos sustentáveis de saneamento básico, bem como os gargalos e perspectivas da infraestrutura hídrica da Bahia foram apresentados no Fórum Mundial da Água, em Brasília, na última semana, pelo secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (SIHS), Cássio Peixoto.

Durante o evento, o gestor dialogou, também, sobre as estratégias do Governo da Bahia para reduzir os riscos associados a eventos críticos e a promoção do desenvolvimento regional. “Antes de mais nada, temos que lembrar de um princípio fundamental: a água é um direito humano. E, junto com o saneamento, é um vetor de redução da pobreza e uma alavanca de desenvolvimento sustentável do planeta”, destacou.

Os números do Programa Água Para Todos (PAT) - que completou dez anos de criação, sob a coordenação executiva da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento (CERB) - também foram foco da intervenção do gestor. “Ao longo desse período, 6.274 poços foram perfurados; 4.804 sistemas simplificados de abastecimento de água, implantados; 1,2 milhão de novas ligações de água, feitas; e outras 730 mil ligações de esgoto foram executadas pela EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento); e mais de 27 mil módulos sanitários domiciliares, implantados”, contabilizou.

Em um outro painel, o secretário destacou as principais ações da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado para água e saneamento, entre elas as barragens do Rio Colônia, Baraúna, Catolé e Rio da Caixa, além das adutoras do Algodão, Santaluz/Queimadas, Gaviãozinho, Espantagalo, Pedras Altas/Ponto Novo e Zabumbão. Ele abordou, também, os planos estruturantes, como o de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador (PARMS) e Vetor Ipitanga, entre outros. “Precisamos avançar ainda mais, modernizar nossa legislação, implantar indicadores de programas, ampliar o diálogo e a mobilização para uma maior participação social nas ações. Tudo isso com o propósito maior de oferecer água de qualidade e em quantidade adequada para toda sociedade”, pontuou.

adblock ativo