INEP divulga nesta quarta-feira (17) resultado da isenção do ENEM 2019

Nesta quarta-feira (17), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgará o resultado da concessão da isenção válida para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2019 . A lista de beneficiados estará disponível na Página do Participante e poderá ser acessada inserindo os dados de CPF e senha cadastrada no período de solicitação, que encerrou em 10 de abril.

Segundo informações do Inep, cerca de 3,6 milhões de pessoas pediram para ser isentos da taxa de inscrição no ENEM . Quem não foi contemplado, ainda terá uma nova chance: entre 22 e 26 de abril, o sistema estará disponível para a apresentação de recursos. É possível recorrer tanto em relação à solicitação quanto à justificativa de ausência nos dois dias de prova do exame nacional realizado no ano passado.

Como interpor recursos

A apresentação de recursos deve ser feita na Página do Participante do ENEM. Caso o objetivo seja recorrer em relação à negativa, é preciso anexar os documentos que comprovem a situação de renda para poder ser isento. Caso o objetivo seja comprovar a justificativa de ausência, é preciso apresentar os documentos específicos para este caso.

Documentos comprobatórios para situação de isenção

Documentos comprobatórios para justificativa de ausência

Resultado dos recursos

Em 02 de maio, será possível conferir o resultado dos recursos apresentados. Dias depois, entre 6 e 17 de maio, será dado início ao período de inscrição. Quem não solicitou ou não foi contemplado com a gratuidade deverá arcar com a taxa de R$ 85 para poder participar da edição 2019. No Sistema de Inscrição, o participante deverá gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e fazer o pagamento.

adblock ativo