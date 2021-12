Indústrias vão investir R$ 269 milhões na Região Metropolitana

A Região Metropolitana de Salvador vai receber R$ 268 milhões em investimentos, resultado de protocolos de intenções assinados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). A Proquigel Química, do grupo Unigel, é a responsável pelo maior aporte financeiro. Serão R$ 240 milhões destinados à construção de unidade industrial que produzirá um mil toneladas por dia de ácido sulfúrico, em Camaçari. A previsão é que os quatro novos empreendimentos gerem 826 empregos diretos e indiretos.

“Quatro indústrias de segmentos distintos assinaram protocolos: química e petroquímica, plástico e vidros, com valores de investimentos diferentes, mas todos recebendo o mesmo apoio e atenção do Governo do Estado. Temos a satisfação de saber que a Proquigel vai passar a produzir uma matéria prima tão importante na Bahia, o que ajudará a adensar sua cadeia produtiva e gerar empregos qualificados no Estado. Serão gerados 645 empregos entre diretos e indiretos na construção e operação da fábrica, prevista para 2020”, afirmou o chefe de gabinete da SDE, Luiz Gugé.

O diretor geral de Operações Industriais da Unigel, Edson Alves, explicou que o projeto da nova unidade de ácido sulfúrico vai integrar a cadeia de acrílicos da companhia e a matéria-prima será utilizada nas fábricas do próprio grupo, que tem unidades em Candeias e Camaçari. “O ácido sulfúrico atua como um catalisador para as nossas reações químicas e é utilizado também na produção do sulfato de amônio, comercializado na indústria de fertilizantes. Boa parte da produção da nova fábrica vai ser absorvida pelos processos da Unigel na Bahia e uma pequena parcela será comercializada na região para indústrias de fertilizantes. A planta terá, ainda, um padrão de emissão muito abaixo do que a legislação exige. Ou seja, do ponto de vista ambiental, estaremos com os melhores padrões de meio ambiente e sustentabilidade”, afirma.

Duas empresas do ramo plástico também vão investir em Camaçari. A Prismapack Indústria e Comércio de Produtos Plásticos investirá R$ 18 milhões em unidade de fabricação de resinas de polietileno, filmes de polietileno, sacos e filme cloc, onde serão gerados 127 empregos diretos, com capacidade de produção de 1,2 mil toneladas/mês. A Produmaster Nordeste Indústria e Comércio de Compostos Plásticos vai ampliar e modernizar sua unidade que produz compostos de PP, PE, ABS Masterbatch, poliamida e policarbonatos. A unidade receberá investimentos de R$ 6 milhões e um incremento na capacidade de produção de 16 mil toneladas/ano. Além de manter os 69 empregos existentes, serão gerados 30 novos postos de trabalho diretos.

A 4D Indústria e Comércio de Vidro, que receberá R$ 4 milhões em investimentos, será implantada em Salvador para a fabricação de vidros canelados, flotados, flotados em chapas ou em folhas em cores diversas, temperados, beneficiados e espelhos claros. A unidade, que terá capacidade para produzir 12 mil m² por mês, vai gerar 24 empregos diretos. “A empresa vai trazer para Bahia a segunda cadeia do mercado de vidro e a mais importante na geração de empregos, com toda a produção voltada para o Estado”, afirmou o procurador da 4 D, Marcio Luiz Borba.

