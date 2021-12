Implantação da BNCC é discutida entre gestores e Secretarias de Educação

Os 27 gestores dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), bem como representantes de Secretarias Municipais de Educação e instituições da área educacional, se reuniram nA segunda-feira (18), em Salvador, no encontro Diálogo com Gestores. O evento, promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Movimento pela Base Nacional Comum, prossegue até quarta-feira (20), com o objetivo de aprofundar as discussões sobre o planejamento e a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir do regime de colaboração entre Estado e municípios.

Um dos pontos de discussão no primeiro dia do seminário foi o regime de colaboração, através do qual cada Estado trabalha com seus municípios para criar as diretrizes curriculares. A ideia dos participantes, de acordo com os participantes, é chegar a um modelo em que o Estado tenha a sua orientação curricular única e que os municípios o levem como referência para as suas escolas e construam os seus currículos a partir dos seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs). Nesta terça (19) e quarta-feira (20), o Diálogo com Gestores segue, das 8h30 às 18h, no auditório do Colégio Estadual Alaor Coutinho, em Praia do Forte.

Presente ao encontro, o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, falou sobre a importância do debate a partir da aprovação da BNCC, na sexta (15), pelo Conselho Nacional de Educação. “É fundamental este momento de discussão com gestores e coordenadores da Secretaria, junto aos representantes municipais, para alinharmos o que vamos fazer com a BNCC e, efetivamente, realizar um melhor planejamento para 2018. Mais do que uma alteração curricular, trata-se de discutir um novo perfil de oferta da rede e a sua reestruturação, para que possamos ter escolas cada vez mais criativas e antenadas com a realidade do novo futuro”, destacou Pinheiro, ao ressaltar que a implementação deve levar em consideração aspectos territoriais, além de contar com o envolvimento dos municípios a partir do regime de colaboração.

O presidente da UNDIME, Williams Panfile, também destacou a relevância da ocasião: “Estamos muito felizes, neste momento, por estarmos reunindo com representantes de todos os Territórios de Identidade e da Secretaria da Educação. É um momento único de discussão sobre a Educação da Bahia, entre Estado e municípios. Sabemos que a BNCC não é um currículo, apenas um indicativo, ressaltando que são várias realidades e é importante discutirmos e fortalecermos, cada vez mais, esse regime de colaboração para podermos avançar”.

Representando a Fundação Lemann, que integra o Movimento pela Base Nacional Comum, Henrique Pimentel, frisou a necessidade da continuidade do processo da BCNN, que tem previsão de ser homologada no dia 20. “Os Estados já vêm se articulando com os seus municípios para dar seguimento a esse processo de começar a implementação da BNCC. O singular é que não se trata de uma política de gabinete, ou seja, foi construída a muitas mãos, com contribuições de mais de 12 seminários regionais dos 27 Estados, convocados pelos Conselho Nacional da Educação, e que hoje formam este documento que tem como missão promover mais qualidade e equidade no processo de aprendizagem dos estudantes

Base Nacional

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina os conhecimentos essenciais que todos os estudantes da Educação Básica têm direito de aprender. O documento é um referencial para a construção dos currículos de todas as redes do país, garantindo qualidade e equidade no ensino. Caberá a cada rede decidir, no âmbito de seus currículos, quais as características e especificidades locais, bem como as metodologias e abordagens pedagógicas mais adequadas. Mesmo sendo uma política de Estado, prevista na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e no Plano Nacional de Educação de 2014, a construção do BNCC só começou em 2015, a partir de um processo liderado pelos Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Nacional de Educação (CNE) e Ministério da Educação (MEC).

