Ilhas de Salvador incrementarão o turismo na Baía de Todos-os-Santos

As ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos – que formam a Bahia de Todos-os-Santos – serão beneficiadas com a transformação da região em polo de turismo náutico e com a sua integração ao segmento cultural, como prevê o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), do Ministério do Turismo. Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa é executado pela Secretaria do Turismo da Bahia e, conforme a assessoria de comunicação do órgão, projeta investimentos em infraestrutura, serviços e gestão ambiental, além de ações sociais, como a qualificação profissional para o turismo náutico.

Banhadas por águas calmas e claras, as ilhas localizadas na segunda maior baía tropical do Atlântico têm um forte potencial turístico, pela sua natureza exuberante, que guarda intactas reservas de Mata Atlântica, mangues e diversidade de vida marinha, ou pela sua geografia igualmente privilegiada. Os esportes náuticos, a exemplo de iatismo, windsurf, remo e mergulho, estão entre as vocações dessas localidades.

Nas ilhas, não há circulação de veículos. Em geral, os bares e restaurantes são simples e servem principalmente pratos à base de frutos do mar. A oferta de hospedagem é pequena e os visitantes costumam fazer passeios de apenas um dia. O transporte é feito por pequenas embarcações próprias ou alugadas e escunas para passeios turísticos, oferecidos por agências de receptivo, a partir do Terminal Náutico de Salvador.

As ilhas

Na Ilha dos Frades, um dos principais cartões-postais é a Praia do Loreto. À medida que a embarcação se aproxima do píer, o visitante vai se encantando pela paisagem, destacando a Igreja de Nossa Senhora do Loreto. A Praia de Ponta de Nossa Senhora, ao sul da ilha, onde está situada a igreja dedicada à Virgem de Guadalupe, é a única do Nordeste a conquistar a Bandeira Azul, certificação internacional baseada em princípios de gestão ambiental e turismo sustentável. A lista de atrativos inclui, ainda, o Centro de Memória da Ilha dos Frades e a Praia da Viração.

Menor das ilhas de Salvador, Bom Jesus dos Passos é berço do windsurf na Bahia e tem recebido competições com atletas de todo o país. A localidade é, também, considerada um paraíso para descansar e desfrutar de atividades tranquilas, como caminhadas pela orla, banhos no mar de águas quentes e cristalinas e passeios pelas ruas calçadas de pedras e habitada por casas coloridas e sombras de árvores. A religiosidade é ponto forte e suas principais festas são as de Nossa Senhora dos Navegantes e do Bom Jesus, realizadas em janeiro.

Já Ilha de Maré lembra uma vila do interior à beira-mar. Além das belas praias, dentre as quais se destacam as das Neves e Itamoabo, o lugar tem a tradição da oferta de cocadas e doces de banana, bem como do artesanato de cestaria. Em Santana, por exemplo, as artesãs confeccionam peças de renda de bilro. Em Bananeiras, por sua vez, o visitante conhece os costumes da comunidade remanescente de quilombo e acompanha atividades como a pesca; a mariscagem de peguari, ostra e sururu; e a feitura do azeite de dendê em pilões. Destaque, ainda, para o Oratório da Ilha de Maré, onde um grande restaurante oferece boa estrutura ao visitante.

