IEL divulga vagas de estágio para Feira de Santana e Itaberaba

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), divulgou as vagas de estágio para os municípios de Feira de Santana e Itaberaba, nesta segunda-feira, 22.

As inscrições devem ser feitas através do site do instituto. Basta acessar o site, efetuar o login, escolher a vaga e clicar em "me candidatar". Caso o candidato seja aprovado, receberá um retorno através o e-mail cadastrado na plataforma.

Após se candidatar, o acompanhamento deve ser feito também através do site. A vaga ficará disponível no portal até que o número de ocupação da oportunidade seja atingido.

Confira lista:

TECNICO EM INFORMATICA/MEDIO INTEGRADO 1

1° ao 3° módulo

Disponibilidade para estagiar das 08:00 ÀS 12:00 (Seg-Sab) Feira de Santana R$ 550,00 + R$ 75,00 Auxílio Transporte

ADMINISTRAÇÃO 1

Cursando entre 1º e 3º semestre

Disponibilidade para estagiar das 05h por dia seg-Ssex. Feira de Santana R$ 650,00 + R$ 83,00 Auxílio Transporte

ADMINISTRAÇÃO 1

Cursando entre 4º e 5º semestre

Disponibilidade para estagiar das 08:00 ÀS 15:30h SEG-SEX Feira de Santana R$ 800,00 + Auxílio transporte

COMUNICAÇÃO SOCIAL 1

Cursando entre 3º e 4º semestre

Disponibilidade para estagiar das 09:00 ÀS 15:00h, seg-sex Feira de Santana R$ 822,11 + Auxílio Transporte - 2 passagens em cartão por dia estagiado + R$ 267,00 em cartão alimentação

TÉCNICO EM REDESDE COMPUTADORES/ TECNICO EM INFORMATICA 1

3° módulo

Disponibilidade para estagiar das 08:00 ÀS 13:00 OU 13:00 ÀS 18:00 seg- sex. Feira de Santana R$ 500,00 + R$ 100,00 Auxílio Transporte

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO / REDES 1

Cursando entre 5º e 7º semestre

Disponibilidade para estagiar de seg a sex- Feira de Santana R$ 650,00 + Auxílio transporte

ADMINISTRAÇÃO 1

Cursando entre 4º e 6º semestre

Disponibilidade para estagiar de 11h às 17h Seg à Sex Feira de Santana R$ 650,00 + R$ 100,00 Auxílio transporte

ADMINISTRAÇÃO 1

Cursando entre 1º e 4º semestre

Disponibilidade para estagiar das 08:00 às 12:00 (Seg-Sab) Feira de Santana R$ 550,00 + R$ 50,00 Auxílio transporte

TÉCNICO EM LOGISTICA 1

1° ao 3° módulo

Disponibilidade para estagiar de 08h às 14h Seg à Sex Feira de Santana R$ 600,00 + Auxílio transporte

ENSINO MEDIO 2 Cursando entre 1º e 2º ano

Disponibilidade para estagiar 05h por dia seg-sex. Feira de Santana R$ 400,00 + R$ 80,00 Auxílio transporte

ADMINISTRAÇÃO 3

Cursando entre 1º e 6º semestre

Disponibilidade para estagiar das 09h às 14h SEG-SAB Feira de Santana R$ 600,00 + R$ 120,00 Auxílio Transporte

CIENCIAS CONTABEIS 1

Cursando 6º semestre

Disponibilidade para estagiar das 07h às14h30min (Seg-Sex) Feira de Santana R$ 877,95 + R$ 16,60 Auxílio Transporte por dia estagiado + R$ 196,80 após 90 dias de Auxílio Alimentação.

ADMINISTRAÇÃO 4

Cursando entre 1º e 6º semestre

DISPONIBILIDADE PARA ESTAGIAR DE 14h ÀS 18h SEG-SEX Feira de Santana R$ 400,00 + R$ 120,00 Auxílio Transporte

LICENCIATURA EM MATEMATICA 1

Cursando entre 2º e 5º semestre

DISPONIBILIDADE PARA ESTAGIAR DE 08h ÀS 13h SEG-SAB. Feira de Santana R$ 650,00 + R$ 100,00 Auxílio Transporte

ADMINISTRAÇÃO 1

Cursando entre 1º e 2º semestre

DISPONIBILIDADE PARA ESTAGIAR DE 12h ÀS 18h SEG-SEX. Feira de Santana R$ 550,00 + R$ 100,00 Auxílio Transporte

MÉDIO INTEGRADO OU TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

2° ao 4° Módulo DISPONIBILIDADE PARA ESTAGIAR DE 07h ÀS 13h, DE SEG A SEXTA Itaberaba R$ 427,00 + R$ 50,00 Auxílio transporte

TECNICO EM MECÂNICA / ELETROMECANICA/ MANUTENÇÃOAUTOMOTIVA / MECANICA AUTOMOTIVA 1

1° ao 3° Módulo

Disponibilidade para estagiar de 08h às 14h Seg à Sex Feira de Santana R$ 700,00 + R$ 190,00 Auxílio Transporte

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1

Cursando entre 4º e 6º semestre

Disponibilidade para estagiar de 09h às 17h Seg à Sex Feira de Santana R$ 700,00 + Auxílio transporte

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1 Cursando entre 3º e 5º semestre

Disponibilidade para estagiar 4h por dia e 20h semanais de Seg à Sex, horário a negociar Feira de Santana R$ 400,00 + R$ 130,20 de Auxílio transporte.

