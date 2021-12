IBGE terá novo modelo de coleta de dados para o Censo Demográfico 2020

Os números representam muito mais do que uma forma de quantificar algo. Eles estão presentes na rotina escolar, em cálculos dos mais simples ao mais complexos, regem a economia mundial e influenciam diretamente no comportamento humano. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável pela mensuração dos números acerca do território brasileiro e sua população. Com o objetivo de homenagear esta fundação, nesta sexta-feira (6), comemora-se o Dia da Criação do IBGE. Apesar do IBGE ter sido fundado oficialmente no dia 29 de maio de 1936, essa data faz referência ao lançamento do Decreto de Lei nº 24.609 de 1934 que institui a criação do órgão.

Principal estudo realizado pelo IBGE, o Censo promete novidades. Desde maio, foi iniciado o primeiro teste de coleta de dados pela internet para o Censo Demográfico 2020. Esse recurso já havia sido utilizado em 2010 mas em poucos casos, apenas quando não era possível efetuar as pesquisas de forma presencial. Segundo o IBGE, o preenchimento dos questionários presenciais não deixará de ser realizado porque o principal objetivo da mudança é, justamente, fazer uma comparação entre os dois modelos.

A coleta de dados digital será realizado em 52 municípios das cinco regiões, incluindo também, domicílios de todas as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes. Embora os questionários sejam idênticos, a forma de divulgação e de acesso aos mesmos, será diferente em cada lugar. Entre as opções se encontram o e-ticket via Correios, agentes de pesquisas ou acesso liberado. A única preocupação com a nova pesquisa é a qualidade dos dados e questão técnicas e de logística que envolvem a novidade.

Importância dos números

A facilidade para lidar com os números é um atributo que abre portas para diversas carreiras como Matemática , Contabilidade , Administração , entre outras. Números, cálculos e equações são verdadeiros pesadelos para muita gente, principalmente por se tratar de assuntos bastante desafiadores.

Tudo isso nunca foi um pesadelo para Julio Meisteer, professor de Matemática do curso pré-vestibular Me Salva! . Na sua opinião, realmente, não é fácil se trabalhar com números e ser professor de uma matéria de exatas envolve muitos desafios. “Os números são uma criação do homem e são trabalhados de forma abstrata, o faz com que se torne um assunto ainda mais complexo. Os estudantes enfrentam muita dificuldade para lidar com os números. A maioria nem sabe direito as quatro operações”, contou.

