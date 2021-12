Hospital veterinário abre inscrição para castração em cães e gatos

A Unime Lauro de Freitas abre inscrições para a castração em cães e gatos. O cadastro será realizado até sexta-feira (27), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, no hospital veterinário da instituição (Av. Luís Tarquínio Pontes, 600 - Centro), em troca de uma taxa administrativa ou de materiais cirúrgicos para o procedimento, que visa promover o bem-estar animal e reduzir a quantidade de pets abandonados em vias públicas, conforme os especialistas.

O serviço será destinado a até dois animais por família, com idade mínima de seis meses e máxima de cinco anos; peso máximo de 15 quilos e sem raça definida. Para realizar a inscrição, o tutor deve comparecer à recepção do hospital portando original e cópia de comprovante de residência atualizado (máximo de 30 dias), RG e carteira de vacinação do animal.

O procedimento cirúrgico será realizado nos dias 22 e 23 de outubro, respectivamente em machos e fêmeas. É necessário jejum de 12 horas de alimento e 2 horas de água antes da castração. No dia agendado, o tutor deve levar ainda colar elizabetano (para os animais machos), roupa pós-cirúrgica e colar elizabetano (para as fêmeas), além de cobertor limpo ou toalhas para aquecer o animal no pós-operatório.

A coordenadora do projeto, a médica veterinária Marília Carneiro, explica a importância de realizar o procedimento para preservação da saúde animal. “A castração ajuda na prevenção de doenças como câncer de mama, no caso das fêmeas, e diminui as chances do desenvolvimento de tumores na próstata, nos machos, além de reduzir a quantidade de animais abandonados nas ruas e auxiliar no controle de zoonoses”.

Ainda de acordo com a coordenadora, antes de realizar o procedimento, os cães e gatos passarão por avaliação veterinária, com realização de exames de sangue, para comprovar se estão aptos a fazer cirurgia. O responsável deve levar o animal com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário marcado e permanecer no local até que o animal seja liberado para casa. Mais informações pelo (71) 3378-6138.

