Hoje é celebrado o Dia do Pedagogo

A importante função de ensinar é lembrada neste domingo, quando se comemora o Dia do Pedagogo, profissional que tem a função de ser um transformador na vida de muita pessoas. O dia 20 de maio foi definido como Dia do Pedagogo após o Decreto de Lei nº 13.083/2015. A data tem como objetivo promover a discussão do papel da família e da escola no desenvolvimento das crianças, delimitando suas responsabilidades e, ao mesmo tempo, criando alternativas que ofereçam um ensino de qualidade e, acima de tudo, humano.

Além disso, a data é uma forma de reforçar a importância desses profissionais que planejam, executam e coordenam tarefas distintas, muitas vezes complexas, na área da educação, sempre em busca da excelência. Nas mãos deste profissional se encontra o futuro de muitos enfermeiros, médicos, jornalistas, dentistas, advogados ou qualquer outra profissão. O pedagogo é o motivador e responsável pelos caminhos de cada um destes profissionais.

Nos últimos 15 anos, quase 11 milhões de estudantes brasileiros conquistaram um diploma de Pedagogia , que está entre os dez cursos mais procurados por estudantes. Segundo a pesquisa feita pelo Censo da Educação Superior (2016), mais de 860 mil pessoas se formaram em pedagogia no Brasil. Além disso, essa graduação se encontra entre as mais concorridas entre os candidatos da edição do primeiro semestre de 2016 do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

O profissional que trabalha com Pedagogia vivencia muitas novidades em seu campo profissional, o que o faz atuar, muitas vezes, além dos muros da escola. Isso só ressalta a importância da constante atualização e a busca por novos conhecimentos. Só assim é possível lidar com os desafios da educação, que o obriga a sair da sala de aula e atuar no dia a dia escolar juntamente com os alunos na busca de uma educação de qualidade.

Hoje, o profissional da educação não se gradua somente para trabalhar dentro das salas de aulas. As funções desse profissional são muitas, por possuir uma formação que engloba a didática, as metodologias e as psicologias da educação, ele é o responsável por várias formações humanas e em qualquer ambiente que dele necessite.

Formada dá 20 anos em Pedagogia, Marcia Brandão trabalha como coordenadora pedagógica da Escola Oficina do Saber e diz se sentir muito realizada na profissão que escolheu seguir. “Ter feito Pedagogia significa muito para mim. Me sinto honrada quando vejo um aluno meu crescendo e se desenvolvendo”, contou a pedagoga.

Por mais que se sinta feliz com a profissão que escolheu, a coordenadora reconhece que a profissão possui muitos desafios. “Ser professora não é uma tarefa fácil. Muita gente escolhe a profissão visando o financeiro e trabalhar com educação só funciona se for com amor. O professor se depara com muitas dificuldades, principalmente nos dias atuais. Família influencia muito na educação e, se a criança não tiver uma boa base, só dificulta”, analisa Marcia.

Amor pelo que faz

Ingressando na profissão, a estudante de pedagogia Caroline Santos de Oliveira, 23 anos, escolheu pedagogia por amor. Ela acredita que ser pedagoga vai além do simples ato de ensinar. “Para mim pedagogia é amor ao outro, é querer passar para o estudante um pouco do que você é. O meu desejo com a educação é que eu possa contribuir para que, no futuro, ela tenha o desejo de ser alguém”.

A estudante que está no primeiro semestre da graduação sempre teve certeza do caminho a seguir. “Meu maior desejo é atuar na educação infantil. Crianças são bem verdadeiras, além disso é de pequeno que se formam os adultos. Sinto que meu papel é realmente o de transformar as pessoas. Trabalhando com crianças bem pequenas sinto que vou ter mais oportunidade de exercer o meu papel transformador”, contou a estudante da Faculdades Integradas Ipatinga (FACIIP) .

Quer ser um pedagogo?

O foco do curso de Pedagogia, em geral, é a primeira infância – estudar o desenvolvimento das crianças, a alfabetização delas e os conhecimentos que devem ser ensinados nessa faixa etária. Após concluir essa graduação, o profissional estará habilitado a dar aula em Educação Infantil e no Ensino Fundamental I .

Com esta formação é possível também trabalhar no EJA – Ensino de Jovens e Adultos , na formulação de materiais didáticos, de cursos à distância ou em cargos de gestão escolar, como diretor, coordenador ou orientador pedagógico.

