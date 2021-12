História e cultura das cidades de Jussari e Itajuípe são contadas por estudantes

A história e a cultura dos municípios de Jussari e Itajuípe estão sendo contadas por meio de audiovisuais produzidos pelos estudantes dos colégios estaduais Amélia Amado, em Jussari, e Polivalente, de Itajuípe. Os alunos participam do workshop em Produção Audiovisual e no Hackathon – um desafio de Produção de Vídeo, que estão sendo promovidos pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do projeto Escolas Culturais. Além de ampliar os conhecimentos sobre o audiovisual, a iniciativa visa despertar no estudante o pertencimento sobre o lugar onde eles vivem.

O foco do audiovisual é a cidade, envolvendo temáticas como identidade, protagonismo, autoestima e, também, o fortalecimento dos itinerários formativos, conforme prevê a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir da abordagem de conteúdos das diversas áreas do conhecimento como História, Geografia e Sociologia. Para as filmagens são utilizados os equipamentos disponibilizados pelo projeto Escolas Culturais e os dispositivos móveis dos participantes.

As atividades estão sendo ministradas pela coordenadora de Tecnologias e Audiovisual da SEC, Carla Almeida, e pela professora de audiovisual da rede estadual, Fau Coelho.“Durante a formação, estamos explicando todas as etapas do processo de produção de um curta, tiramos dúvidas e ensinamos como manusear os aparelhos, além de auxiliarmos durante as filmagens. Importante destacar que tudo isso tem como um dos objetivos trabalhar os novos itinerários formativos, conforme prevê a BNCC”, reforçou.

Lançado em 2017, o projeto Escolas Culturais é resultado de parceria entre as Secretarias da Educação (SEC), da Cultura (SECULT) e da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), além da Casa Civil e já foi implantada em 85 unidades em toda Bahia. O projeto incrementa a arte e a cultura no currículo aliada à oferta de cursos de qualificação e formação profissional nas respectivas áreas, além de integrar a escola com a comunidade.

