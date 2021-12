HEMOBA faz campanha de doação de sangue

As unidades Hemóveis, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA), realizam coletas externas até este sábado (25). O atendimento às pessoas voluntárias interessadas em realizar doação de sangue e/ou cadastro de medula óssea acontecem em Salvador e nos municípios de Feira de Santana, Itaberaba e Araci. As campanhas itinerantes têm como objetivo aproximar a HEMOBA dos doadores e ampliar a cobertura do serviço de captação de bolsas de sangue.

De acordo com os organizadores da campanha, os Hemóveis representam em torno de 30% do potencial de coletas na capital baiana e nas cidades do interior do Estado a presença das vans incrementa o serviço e fortalece os estoques de hemocomponentes. Para doar, os candidatos devem ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Além disso, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

Os especialistas explicam que doar sangue é simples. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador. Os candidatos à doação de sangue que tenham sido vacinados recentemente contra a gripe ficam inaptos por 48 horas, a contar da data da vacinação.

Roteiro dos Hemóveis

Salvador:

UNIJORGE - Campus Paralela, de 21 a 24/8, das 8h às 17h.

Salvador Norte Shopping – na entrada principal, dia 25/8, das 8h às 17h.

Feira de Santana:

Núcleo Regional de Saúde, de 21 a 23/8, das 8h às 17h, com a exceção de quinta (23) que será até as 12h.

Itaberaba:

Praça Flávio Silvany, em frente ao Mercado Velho, de 21 a 24/8, das 8h às 17h

Araci:

Praça Nossa Senhora da Conceição - dias 24 e 25/8, das 8h às 17h

adblock ativo