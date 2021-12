Hemoba faz alerta de estoque crítico do seu banco de sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA) faz apelo à população para que compareça aos postos de coleta para doar sangue, ajudando a manter a cobertura do serviço de transfusão nos hospitais e unidades de saúde do Estado. O diretor geral da HEMOBA, Marinho Marques, afirma que a baixa nos estoques se dá pela menor incidência de candidatos à doação em períodos chuvosos, cuja situação é observada anualmente pela instituição. Para amenizar a situação, quatro unidades móveis (Hemóveis) estão dispondo, nesta semana (de 7 a 11/5), de serviço de atendimento em Salvador, Candeias e Feira de Santana.

“O sangue não pode ser fabricado e é insubstituível. Os pacientes que precisam só conseguem graças à generosidade dos doadores. Nessa época do ano, temos uma grande preocupação, pois com as chuvas e a incidência dos feriados, a tendência é diminuir os estoques”, explicou o gestor. Os interessados em doar sangue, ressalta, devem ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Além disso, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

A HEMOBA possui 29 unidades de coleta distribuídas em todo o Estado. Dessas, quatro são unidades móveis (Hemóveis), que percorrem o território baiano com o objetivo de se aproximar do doador e ampliar a cobertura do serviço. Os endereços e horários de atendimento das unidades fixas de coleta estão disponíveis no site www.hemoba.ba.gov.br Doar sangue é simples, rápido e seguro. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador. Candidatos à doação de sangue que tenham sido vacinados recentemente contra a gripe ficam inaptos por 48 horas, a contar da data da vacinação.

Durante esta semana, o serviço de atendimento com os Hemóveis acontece na capital e no interior. Veja aqui o roteiro:

Salvador

Paróquia Nossa Senhora de Aparecida (Imbuí)

8 a 11 de maio (terça a sexta-feira), 8h às 17h

Candeias

Praça Dr. Gualberto

8 a 11 de maio (terça a sexta-feira), 8h às 16h

Feira de Santana

Estacionamento do Núcleo Regional de Saúde (antiga DIRES)

7, 8 e 11 de maio (segunda, terça e sexta-feira), 8h às 17h

Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC

9 a 10 de maio (quarta e quinta-feira), 8h às 17h

