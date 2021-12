Hábitos podem influenciar no desempenho escolar

A educação em um ambiente familiar estável, a convivência com atividades culturais e autocontrole no uso da internet são algumas situações que influenciam diretamente no desempenho escolar dos jovens. Entretanto, a falta dessas experiências e maus hábitos podem trazer resultados negativos, principalmente na hora de se preparar para provas ou vestibulares.

Os alunos que obtém notas altas, regulares ou insatisfatórias nas avaliações escolares têm entre si diferenças e semelhanças que, muitas vezes, ultrapassam o limite das salas de aula. Por isso, é importante que o aluno seja regrado e não deixe que fatores internos e externos possam prejudicar o seu desempenho.

Ciente de que manter o foco é algo essencial para o seu futuro, a estudante do 2º ano do Ensino Médio , Vitória Cardoso, de 16 anos, revisa todos os dias, durante uma hora, os assuntos estudados em sala de aula. “Sempre procuro fazer uma revisão dos assuntos exposto pelos professores e, para não perder o foco, deixo o meu celular bem distante”, assegurou.

Além das atividades comuns de avaliação, como provas, trabalhos e simulados, a responsabilidade, a participação nas aulas, o comprometimento, a assiduidade e o envolvimento também merecem atenção dos estudantes. E a família tem um papel fundamental no processo de evolução, de desenvolvimento e de amadurecimento desses jovens a cerca desses aspectos.

De acordo com a pedagoga Jaciara Santos, quando o aluno apresenta alguma dificuldade é necessário chamar os pais e tentar analisar se existe algum fator externo que esteja influenciando. “Se mesmo depois da conversa com os pais o estudante não apresentar melhora é aconselhado o acompanhamento com um profissional”, pontou Jaciara, que trabalha como coordenadora de uma escola da Educação Básica .

Confira cinco maus hábitos e livre-se deles para manter um bom rendimento escolar:

1. Desorganização com o material escolar e a falta de responsabilidade com as anotações de estudos e tarefas;

2. Excesso de uso de jogos eletrônicos e aparelhos de celular;

3. Falta de leitura que prejudica na desenvoltura com a escrita e comunicação;

4. Copiar tarefas escolares dos amigos;

5. Não participar das aulas e não esclarecer dúvidas.

