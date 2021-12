Guilherme Lopes: o doutor mais jovem do país

Natural do Piauí, Guilherme Lopes, de apenas 26 anos, é considerado o doutor mais jovem do Brasil. Ele usou a nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) para tentar alcançar a graduação e o tiro foi certeiro. Foi aprovado em três faculdades, uma estadual e outra federal, mas decidiu seguir os estudos em uma instituição particular, por meio de bolsas de estudo , pelo ProUni .

Guilherme optou por cursar Biomedicina na Faculdade Maurício de Nassau e garante que a escolha valeu a pena. Afinal, foi primeiro passo para conseguir chegar onde está hoje. “Optei em fazer Biomedicina porque enxerguei que, neste curso, eu tinha a possibilidade de pesquisar, trabalhar no laboratório e linkar com a área da Saúde. Quando eu descobri a Biomedicina foi paixão à primeira vista”, pontua.

Durante os estudos ele abdicou de muitos prazeres para manter o foco, como lazer, comemorações em datas especiais, tempo com a família. “Lembro que, em uma noite de Natal, eu estava no laboratório fazendo experimento e abdicando de preciosos momentos em família. Creio que estava plantando para depois colher”, afirma.

O jovem doutor esclarece que passou da graduação diretamente para o doutorado, visto que foi levando em consideração ao bom currículo acadêmico, aliado também ao bom projeto. Isso possibilitou que ele pudesse concorrer a vaga do doutorado. “Aconteceram muitas coisas no doutorado, boas e ruins. Mas me agarrei às coisas boas, aproveitei muito, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, passei um ano na Espanha, aprendi outra língua, conheci outra cultura”, enumera.

Em relação às lembranças não tão boas assim, como dificuldade financeira e pressão psicológica, ele comemora o fato de não ter desistido. “Em vários momentos pensei em desistir, mas não podemos desistir jamais. A educação pode mudar a nossa vida e também a de outras pessoas. Tudo que conquistei até agora foi porque não deixei escapar oportunidade alguma”.

Com o doutorado em Biotecnologia concluído em fevereiro deste ano, Guilherme leva como recordação o exemplo de um grande professor e orientador. “Me espelhei muito no meu orientador, Rivelilson Mendes, já falecido. Foi ele que me deu a oportunidade de ingressar na pesquisa. Era um exemplo digno de se reproduzir, capacitado e muito humano também”, reconhece.

Hoje em dia, Guilherme está se dedicando à pesquisa, realiza experimentos, trabalha na linha de produtos naturais que podem ter ação benéfica para a saúde e também leciona para os cursos de Farmácia e Enfermagem . “Todos esses títulos me estimulam a me aperfeiçoar cada vez mais. Obtive o mais alto título acadêmico e, dessa forma, posso lecionar tanto no Ensino Superior e como também fazer pesquisas, que é justamente o que eu quero”, declara com segurança. Para o futuro, o doutor pensa em fazer um pós-dourado, continuar na pesquisa – é claro – e dedicar tempo para conhecer outros lugares e para novas oportunidades de docência.

