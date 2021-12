Grupo virtual de troca de afeto e sororidade reúne 43 mil mulheres

Você já ouviu falar sobre sororidade? Você pode nunca ter ouvido esse termo mas, certamente, já aplicou na sua vida este conceito, mesmo sem saber. Sororidade representa a união entre as mulheres e reflete a expressão “juntas somos mais fortes!”.

Estamos acostumados a crescer e pensar dentro de uma “caixa”, cercada por preconceitos e padrões de comportamento. A mulher já é constantemente colocada como mais incapaz que o homem e tem seu papel no mundo sempre questionado ou limitado.

Se as mulheres acreditam que estão umas contra as outras, ficam mais vulneráveis a esses padrões e preconceitos impostos pela sociedade. Por isso, apostar na sororidade é, de fato, muito importante. Afinal, quando você atinge outra mulher, atinge a si mesma.

Foi pensando em exercitar a escuta sem esperar nada em troca, que a atriz Isabela Silveira criou o grupo do Facebook “Eu aceito...Eu ofereço...”. O grupo secreto de mulheres na rede social foi criado em julho de 2016 e se tornou uma plataforma colaborativa que reúne 43 mil participantes que, além de ofertarem móveis e eletrodomésticos, oferecem também, boas vibrações, companhia e diversas manifestações de amor.

Surgimento

A ideia de criar o grupo surgiu depois que Isabela engravidou. Nesse momento, ela percebeu que precisava organizar a sua vida, mas se sentia cansada e perdida. Foi através do Facebook, que ela conseguiu abrir o coração para pessoas que conhecia e que sabia que não iriam julgá-la.

“Ajudar nunca foi um problema, mas ser ajudada despertava a sensação de fracasso, inadequação e um monte de outras coisas. Quando terminei a minha experiência, percebi que ela poderia ser compartilhada e criei o grupo para reforçar que nós mulheres podemos sim, ser falíveis e não precisamos nos envergonhar por isso”, ela conta.

Além do grupo-mãe, onde tudo começou e que conta com a colaboração de mulheres de várias partes do Brasil e do mundo, existem centenas de outros grupos com o mesmo formato e objetivo que são voltados para mulheres de determinada cidade, região ou país.

“Eu sei que no mundo atual é difícil acreditar mas as mulheres sempre se ajudaram. As vezes estamos desesperadas e fica complicado encontrar uma saída. Mas, eu afirmo: juntas somos infinitas! Acredite, a vida com acolhimento e cuidado mútuo é muito mais fácil”, explica em seu recado para outras mulheres.

Rede do Bem a favor da Educação

