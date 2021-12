Graduações versáteis fazem a diferença no mercado de trabalho

Você tem medo do novo e receio de enfrentar processos de mudanças organizacionais e pessoais? Se a resposta for sim, esse é um grande problema. Por esse motivo, alguns cursos superiores oferecem um maior leque de oportunidades para seus graduandos. Conhecido como cursos versáteis, eles promovem o aprendizado em diversos ramos e não são tão específicos.

Uma pesquisa da Fundação Estudar entrevistou três empresas de diferentes segmentos do mercado e as três citaram os cursos de Engenharia , Tecnologia, Administração, Economia e Estatística como os que mais apresentam essa versatilidade. Apesar dessas graduações apresentarem muitas vantagens quando comparadas com aquelas que não possuem essa característica, é importante saber que elas não definem condições profissionais e nem a carreira que deve ser seguida.

Foi por conhecer todos os pontos positivos do curso de Administração que a estudante Dayane Moreira decidiu que seguiria nesse área. “Antes mesmo de começar a minha graduação, eu já trabalhava na área e conhecia bem as oportunidades dessa carreira”. Dayane se forma esse ano e não se arrepende da carreira que escolheu. “Já trabalhei em muitas funções diferentes. É uma área em que é impossível ficar parado. Eu indicaria para qualquer pessoa”, conta satisfeita a estudante da UNOPAR EAD .

Os cursos citados na pesquisa apresentam maiores possibilidades no mercado porque a maioria deles estão ligados a atividades que possuem prestígio no mundo dos negócios. Como opção para aqueles que não podem focar em uma graduação agora, os curso profissionalizantes , além de preparar o estudante para uma carreira, ainda pode auxiliá-lo a abrir o seu próprio negócio. Muitos cursos profissionalizantes são ligados a tecnologia, como o curso de Informática.

Conheça os cursos mais versáteis e porque eles possuem essa característica

Administração – É função do administrador definir estratégias e gerenciar o dia a dia da organização, traçando metas, realizando auditorias e analisando resultados. Por isso, administração é considerado um curso com muitas possibilidades de atuação.

Engenharia – Os engenheiros possuem habilidades que são bastante prestigiadas no mundo dos negócios, como a capacidade de lidar com os números, cálculos e resolução de problemas.

Tecnologia – A tecnologia tem facilitado muito o trabalho desenvolvido pelas empresas e, apesar de deixar muitos profissionais assustados, é um complemento imprescindível, independente da área de atuação.

