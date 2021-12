Governo suspende funcionamento de quatro unidades da Rede SAC

O funcionamento de quatro unidades da Rede SAC foi suspenso pelo Governo da Bahia, em razão dos decretos de restrições publicados na terça-feira, 23, para evitar a propagação de Covid-19. O posto SAC de Brumado e Barra da Estiva, no Centro-Sul baiano, devem ficar fechados até esta sexta-feira, 26, enquanto que os postos de Guanambi e de Caetité, no Sul da Bahia, terão suas atividades suspensas até o dia 04 de abril.

Essas unidades se somam a outras 23 que já estavam fechadas por determinações anteriores. Em Salvador, estão funcionando apenas as unidades drive thru para entrega de RG e CNH, com atendimento via agendamento pela plataforma SAC Digital. A entrega funciona no Shopping Barra, Shopping Bela Vista, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, além do Boulevard Shopping Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Atendimento

No interior da Bahia, 56 unidades da Rede SAC estão atendendo, exclusivamente, via hora marcada através do aplicativo SAC Digital ou pelo site. São postos e pontos fixos, além das carretas móveis, que estão funcionando por estarem situados em localidades que apresentam taxas baixas da Covid-19.

Confira quais unidades estão fechadas e suas respectivas datas de retorno ao funcionamento | Foto: Divulgação | GOVBA

