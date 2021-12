Governo estadual garante a UPB apoio para combustível chegar ao interior

No encontro com o prefeito de Bom Jesus da Lapa e o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro, o governador Rui Costa garantiu que “todas as medidas serão tomadas para fazer com que os combustíveis cheguem aos municípios e possam abastecer as ambulâncias e os ônibus escolares, bem como transportar oxigênio e medicamentos, dentre outros produtos fundamentais à vida humana e animal”.

No encontro, Rui ouviu as principais demandas dos municípios baianos diante dos transtornos causados pela greve nacional dos caminhoneiros, que nesta segunda-feira chegou ao oitavo dia. De acordo com o governador, “a UPB vai ajudar a fazer esse mapeamento da situação nos municípios para manter as atividades essenciais".

O prefeito Eures Ribeiro, por sua vez, afirmou que irá acompanhar todas as ações para reduzir os transtornos causados pela greve de dentro da sala de situação, montada no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). "A situação não está fácil e tem município até com a coleta de lixo comprometida, mas iremos para essa sala com todos os contatos que a UPB fez com os prefeitos e com cada demanda feita, para que consigamos escolta para o abastecimento de nossas cidades".

