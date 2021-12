Governo autoriza construção de novas escolas em Aramari e Araçás

O governo da Bahia construirá novas unidades escolares nos municípios de Aramari e Araçás. O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, assinou as ordens de serviço na sexta-feira, 9, durante visita aos dois locais.

Os prédios atenderão as comunidades escolares dos colégios estaduais Professora Maria do Carmo Santana e o de Araçás, respectivamente, com investimento superior a R$ 13 milhões. A iniciativa está inclusa no planejamento do governo de construir 60 novas escolas até 2022.

“Estamos trabalhando para cumprir o que está no plano de governo, que é justamente construir novas escolas com um alto padrão em áreas superiores a 10 mil m², com diversos ambientes para as práticas pedagógica e esportiva. E juntar todos os esforços, com formação de professores, sistema de avaliação e uma excelente escola, é uma determinação do governador Rui Costa para melhorarmos, ainda mais, os indicadores de aprendizagem. Por isso, mesmo com a pandemia, este é um ato histórico para Aramari e Araçás”, afirmou Rodrigues, por meio de nota divulgada pela Secom.

Em Araçás, a nova unidade escolar, localizada na Rodovia BA-504, KM 0, em uma área de 13 mil metros quadrados, terá nove salas de aula; sala multifuncional; biblioteca; quadra poliesportiva coberta; laboratórios de ciências; campo de futebol society; vestiários masculino e feminino; refeitório; auditório, ambientes administrativos; guarita; pátio coberto; e pista de salto.

A nova unidade escolar em Aramari, localizada na rua Castro Alves, em um terreno de 10 mil m², vai contar com oito salas de aulas; auditório; refeitório; sanitários; laboratórios de Ciências e Química; setor administrativo; biblioteca; pátio coberto; quadra de areia; quadra poliesportiva coberta; sala de artes marciais; campo society; bicicletário; depósito de Educação Física; área para modalidades de atletismo; espaço recreativo; vestiários; enfermaria; estacionamento; jardins; pergolados; e horta.

adblock ativo