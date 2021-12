Governo amplia cobertura de esgotamento sanitário em Ipirá

O governador Rui Costa inaugurou, nesta quinta-feira, 8, o novo sistema de esgotamento sanitário do município de Ipirá, região norte do estado. O Secretário da Infraestrutura Hídrica do Estado (Sihs), Leonardo Góes, também esteve presente na ocasião.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), foram investidos R$ 40 milhões na obra que amplia a cobertura do tratamento de esgoto para 70%, beneficiando mais de 28 mil moradores.

“Hoje fazemos um investimento de R$40 milhões, onde nós vamos garantir num futuro próximo, 100% do esgotamento sanitário da cidade de Ipirá. Esta estação tem capacidade para fazer o suporte máximo de ligações de redes de esgoto, o que representa melhoria na saúde e qualidade de vida da população”, afirmou o governador Rui Costa.

Segundo a Secom, a obra impacta diretamente na vida dos cidadãos ipiraenses e também cumpre uma função ambiental importante, auxiliando na despoluição do riacho do Sossego, que faz parte da bacia hidrográfica do rio Paraguaçu.

O governador Rui Costa aproveitou a ocasião para autorizar a construção de passagem molhada na localidade de Jurema, que tem investimento de mais de R$ 421 mil.

