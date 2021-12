Governador se reúne com 90 prefeitos baianos após aumento de casos da Covid-19

O governador Rui Costa anunciou que, até sexta-feira (10), irá se reunir com 90 prefeitos baianos para discutir as medidas de combate ao novo Coronavírus. Durante o bate papo on-line com os internautas, o gestor estadual ressaltou a sua preocupação com o crescimento de casos ativos, após o período de São João.

"Importante que medidas sejam adotadas imediatamente. É fundamental que os contaminados fiquem em isolamento. Todos devem colaborar. É uma guerra que precisa da união de todos para ser vencida”, disse. Rui Costa também reforçou a orientação de antecipação de internamento para garantir o monitoramento dos pacientes, evitando o agravamento da doença e mais mortes.

As reuniões devem se estender para a próxima semana até que consiga dialogar com os gestores municipais de todos os 417 municípios baianos, conforme o governador.

