Gosta de desenhar? Conheça profissões para os amantes do desenho

Visto antes como uma atividade para crianças, o desenho se tornou a base de variadas profissões. Atualmente, diversas ocupações têm em sua base o desenho. Apesar de ser imprescindível, já que tudo o que é feito atualmente pela sociedade passa pela fase do desenho, a profissão de desenhista não é regulamentada. Mesmo com esse obstáculo, trabalhar com desenho pode ser prazeroso e importante.

“Sem desenho não há joia. Todo o projeto para a confecção de uma peça parte de um desenho específico. Então, o desenho é o começo de toda e qualquer produção artesanal. É muito difícil iniciar um trabalho livre, sem uma referência”, afirma o designer de joias e artesão Luís França, conhecido no mundo da ourivesaria como @omagodosmetais.

Atuando há treze anos no mercado, o artesão ressalta que, ao confeccionar uma joia através de um esboço, busca superar não somente as expectativas do cliente, com também as suas. “Fico muito feliz e satisfeito quando consigo executar com maestria um desenho, uma arte, um esboço deixado pelo cliente. Nada melhor do que um sonho sair do papel sendo materializado numa joia de uma maneira que surpreenda não só ao cliente mas o artista também”, conclui.

Trabalhar com arte não é fácil e, além da criatividade, é exigido do profissional uma boa interpretação de texto, já que muitas vezes ele precisará criar algo baseando-se no que foi escrito e pensado por seus clientes. Durante a etapa do processo criativo, é preciso expressar melhor as ideias propostas através do desenho.

A designer de interiores Desirée Lisboa revela que a relação do desenho com a sua profissão é indispensável. “Na parte criativa e na técnica, que são obrigatórias, muitas vezes através da fala não conseguimos expressar nossas ideias. Por isso, um esboço em um papel ou até mesmo no computador faz com que a gente consiga clarear a mente para apresentar a melhor proposta ao cliente”, conclui.

Separamos para você algumas profissões que tem como base o desenho:

>> Arquitetura e Urbanismo

A arte de organizar, projetar e implementar espaços, sejam eles internos ou externos, baseado na estética e na funcionalidade, isso é a arquitetura. A graduação em arquitetura e urbanismo dura, em média, cinco anos e o estudante aprende a fazer planta das construções e a desenhar o interior delas. Aprende a criar objetos e logotipos. A formação possui diversas disciplinas ligadas ao desenho, como urbanismo, desenho arquitetônico e geometria gráfica. É uma graduação voltada para quem tem criatividade e interesse em desenvolvimento urbano.

>> Desenhista Industrial

Muitas coisas ao nosso redor são desenhadas por alguém. Geralmente, o profissional que faz esse trabalho é um designer ou desenhista industrial . Além de criar a estética visual do produto, o profissional precisa de criatividade para inventar peças que atendam a funcionalidade, custo e que sejam de fácil manuseio. O estudante dessa área aprende a fazer, desde o esboço de um produto, até protótipos físicos. A graduação na área pode ser feita de forma presencial ou à distância e tem duração média de quatro anos.

>> Designer de Interiores

Com o objetivo de preparar o profissional para ter habilidades em arranjar e planejar ambientes de acordo com os padrões de funcionalidade e estética, a graduação em design de interiores pode ser encontrada em duas modalidades de Ensino Superior, tecnólogo ou bacharelado. O estudante dessa área aprende a planejar como ficará o interior de um ambiente com objetos, iluminação e acabamento. O curso possui grande parte da sua carga horária destinada a matérias práticas ligadas ao desenho, como perspectiva prática e desenho arquitetônico.

>> Designer Gráfico

O estudante que optar pela graduação em design gráfico precisará de talento para desenhar, criatividade, conhecimento em software de desenho e edição e paixão pela profissão. A graduação pode ser encontrada em duas modalidades de ensino superior, tecnólogo ou bacharelado. O estudante aprende a usar suas habilidades artísticas para criar elementos visuais usados em logotipos, anúncios, layouts de revistas, sites, folhetos e outros materiais gráficos. Através de softwares de desenho, começa a desenvolver imagens desde os primeiros conceitos até a versão final usada nas publicações.

>> Designer de Joias

Um designer de joias cria e produz peças únicas utilizando metais nobres como o ouro, a prata e pedras preciosas. Para criar produtos exclusivos e ao gosto do cliente, o profissional precisa ter como base o desenho. Muitas vezes, o cliente disponibiliza o desenho e, a partir disso, o designer produz a peça. O profissional nessa área precisa ser criativo para apresentar novas ideias e ter habilidade para trabalhar com ferramentas e metais.

