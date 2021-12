Google Trends lista as universidades mais populares que usam nota do ENEM

Passada as provas e divulgação do gabarito oficial do ENEM 2018 , o momento agora é de desafogar a tensão. Enquanto espera o resultado, que deve ocorrer em meados de janeiro do ano que vem, os estudantes podem continuar pesquisando um pouco mais sobre o que curso que desejam fazer, além de buscar mais detalhes das instituições onde estudar.

O Google Trends , plataforma do Google, listou as universidades públicas que utilizam o Sistema de Seleção Unificada ( SiSU ) como ferramenta para a seleção de estudantes mais buscadas nos últimos 12 meses. O SiSU foi criado em 2009 e é hoje considerado um dos maiores agregadores de vagas em cursos de graduações nas universidades públicas. Somente no primeiro semestre de 2018, 130 instituições – 100 federais e 30 estaduais – participaram do sistema, oferecendo 239 mil vagas em diversos cursos.

Conheça as universidades que usam a nota do Enem por meio do SiSU mais buscadas no Google de janeiro a novembro de 2018.

1 - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A UFMG , fundada em 1927, é a mais antiga universidade de Minas Gerais. Atualmente, a instituição ocupa a 47 posição do top 100 do Rankinig QS Brics, avaliação que mede a qualidade das instituições do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2015, a instituição obteve nota máxima (5) no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação, ficando entre as três as melhores universidades com curso de graduação do país.

A UFMG possui quatro campi: Pampulha, que abriga a Reitoria, os órgãos da Administração Central e a maioria das Unidades Acadêmicas; o campus Saúde, que é integrado com a Faculdade de Medicina, Escola de Enfermagem e o Complexo do Hospital das Clínicas; o campus regional, localizado em Montes Claros, onde se localiza o Instituto de Ciências Agrárias (ICA); o campus cultural da UFMG em Tiradentes. Já a Faculdade de Direito e a Escola de Arquitetura encontram-se na região central de Belo Horizonte.

2 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Única do Rio Grande do Sul entre as dez universidades federais mais bem avaliadas do Brasil, segundo dados do Índice Geral de Cursos (IGC), divulgados no ano passado, a UFRGS obteve o conceito 5. Os cursos mais bem pontuados (com conceito 4) foram Geografia , Matemática, Biologia e Ciências Sociais.

Diariamente passam pela UFRGS, de acordo com a instituição, aproximadamente 40 mil pessoas. A universidade oferece 89 modalidades de cursos de Graduação presenciais, além de quatro cursos a distância. Na pós-graduação, são modalidades de 71 mestrados acadêmicos, 9 mestrados profissionais e 68 doutorados em todas as áreas do conhecimento.

3 - Universidade de Brasília (UNB)

A UNB , conceito 5 no IGC, é conhecida por ser referência nos cursos de Relações Internacionais, Ciência Política, Economia , Direito e Antropologia. No último dia 11, a universidade teve os cursos de Psicologia , Ciências Físicas e Clínica, Pré-clínica e Saúde reconhecidos pela Times Higher Education (THE), organização britânica que elenca as instituições de Ensino Superior mais influentes no mundo. No Enade 2017, 12 cursos da UNB receberam nota 5 e 24 cursos com nota 4. No Distrito Federal, a instituição foi a única a receber nota máxima.

A UNB foi criada em 1962 pelo antropólogo Darcy Ribeiro, pelo educador Anísio Teixeira e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Além do ensino presencial, realizado nos quatro campi da intuição, a UNB também possui ensino a distância.

4 - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Fundada em 1946, a UFPE divide suas atividades em 3 campi – em Recife, Vitória de Santo Antão e Caruaru. Conceito 4 no índice Geral de Cursos, a universidade possui 109 cursos de graduação na modalidade presencial e 05 cursos a distância: Licenciatura em Letras com Espanhol, Letras Vernáculas , Matemática, Bacharelado em Ciências Contábeis e em Geografia. Em 2017, somente no segundo semestre, a universidade recebeu mais de 30 mil alunos nos cursos de graduação.

5 - Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Com 70 anos de história, a UFBA figura entre as melhores universidades públicas da Bahia. No último Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), divulgado no ano passado, o curso de Jornalismo da UFBA foi o único que obteve o conceito máximo (nota 5) no exame em todo o estado. Além disso, dos 12 cursos avaliados pelo ENADE, seis também alcançaram conceito 5 – Administração, Direito, Jornalismo e Psicologia (nos campi das cidades de Salvador e Vitória da Conquista) –; cinco deles obtiveram conceito 4 – Ciências Contábeis, Design , Secretariado Executivo e Tecnológico em Gestão Pública. Ciências Econômicas foi o único dos avaliados que ficou com conceito 3.

