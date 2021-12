Gestores municipais se reúnem no 7º Encontro dos Prefeitos da Bahia

A importância da parceria entre Estado e municípios, especialmente em momentos de crise, foi a tônica do 7º Encontro dos Prefeitos da Bahia, iniciado na sexta-feira (13) e realizado até domingo (15), no Vila Galé Mares, em Camaçari. O evento reuniu mil participantes, entre prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Nesta edição, o tema foi “Estratégia de gestão e captação de recursos”.

Na abertura do encontro, o governador Rui Costa falou sobre a necessidade da uni~]ao entre gestores municipais e estaduais. "Não está fácil manter serviços públicos com a contenção de investimentos do governo federal, com um país que não cresce. É um esforço extraordinário. Mas temos uma geração de prefeitos que tem feito a diferença, tem se esforçado e apostado em soluções inovadoras, como os consórcios. Estou aqui para reforçar o conceito de que na crise surgem ideias novas e novos modelos para fazer mais com menos. Nós vamos continuar apostando nessa parceria do Estado com os municípios".

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro, destacou que o evento "é um momento de formação dos prefeitos, por meio de cursos e do entendimento de diversas matérias que considera fundamentais para o cotidiano dos municípios. “Com isso, fortalecemos o elo entre os municípios. Além disso, possibilitamos que os prefeitos tirassem dúvidas e buscassem benefícios diretamente com os técnicos de cada pasta”, avaliou.

No local do 7º Encontro dos Prefeitos, que teve o apoio do Governo do Estado, foram montados estandes de secretarias e diversos órgãos estaduais, entre os quais Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), que ofereceu atendimento personalizado até o último dia do encontro. “O nosso objetivo foi oferecer crédito aos municípios baianos, principalmente na área de infraestrutura. Ao chegarem no nosso espaço, os gestores puderam esclarecer dúvidas sobre as linhas de crédito, tipo de documentação necessária, além de conhecer os critérios para buscar crédito junto à Desenbahia”, afirmou o diretor de operações do órgão, Paulo Ferreira Costa.

Cooperação técnica - Durante o evento foi assinado um protocolo de intenções para que seja firmado convênio de cooperação técnica entre a UPB e a Bahia Pesca. A ação visa à implantação da atividade de piscicultura em diversos municípios, com a instalação de tanques-rede e tanques escavados para atender os produtores que vivem da agricultura familiar. Uma carta aberta da UPB sobre o transporte alternativo complementar também foi entregue ao governador.

