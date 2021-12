Gestão e empreendedorismo contribuem para projeções positivas de MPEs

Os micro e pequenos empresários (MPEs) apresentaram projeções positivas para os negócios no mês de março: 61% estão otimistas e apenas 10% têm expectativas negativas. No que tange às projeções da economia brasileira, 46% vislumbram um futuro positivo em contraste com 21%. As informações integram o Indicador de Expectativas, um balizador do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) que avalia a visão dos empresários acerca do futuro, o qual encerrou o mês de fevereiro em 62,5 pontos.

O indicador aponta ainda que 32% dos micro e pequenos empresários otimistas observaram melhora em indicadores econômicos. E, apesar de 45% dos micro e pequenos empresários não apresentarem justificativas para o otimismo, fatores como gestão de negócios e empreendedorismo estão ligados diretamente às expectativas – 31% confiam na própria forma de gerir os negócios e 29% estão investindo no empreendimento.

Empreendedorismo

Um dos fatores ligados ao sucesso dos negócios é a habilidade constante de empreender – seja na criação de produtos e serviços seja por meio do intraempreendedorismo, que é a habilidade de inovar dentro do ambiente de trabalho, nos limites da empresa onde atua o profissional. É preciso, portanto, que o gestor busque qualificar-se e uma das formas é por meio da graduação ou da pós-graduação.

O curso de Empreendedorismo é ofertado na modalidade EAD, com duração de dois a três anos em diversos municípios da Bahia, a exemplo de Salvador , Feira de Santana , Lauro de Freitas , entre outros. O futuro profissional aprende a interpretar os cenários socioeconômicos e a analisar os mercados nos níveis regional, nacional e global; além de desenvolver habilidades para iniciar o próprio negócio.

Coordenador do curso de Empreendedorismo da UNIASSELVI , Leonardo Furtado destaca que “por meio das atividades interdisciplinares, o curso permite o desenvolvimento de um plano de negócios em que o acadêmico tem a possibilidade de empreender. Existem disciplinas específicas de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento de Novos Produtos, Prospecção de Novos Negócios e Agências de Fomento”, destaca Furtando citando, como consequência, que o profissional desenvolve espontaneamente a capacidade de enxergar as oportunidades do mercado.

Gestão de Negócios

Segundo o indicador, 25% dos micro e pequenos empresários observaram melhoras no negócio no último ano, ante 17% em 2017; houve também redução de 10% entre os empresários que acreditam ter havido piora nos negócios – de 49% em 2017, o índice fechou em 39% em 2018.

A qualificação na área pode ser obtida por meio de pós-graduações como MBA Executivo em Negócios ou o MBA em Gestão Estratégica de Negócios . Com isto, o gestor aprende a lidar com setores e atividades como fluxo de caixa, análise de retorno, negociação de compra e venda de produtos, planejamento de projetos para otimizar os recursos, entre outros.

