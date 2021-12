Gabarito do ENCCEJA deverá ser divulgado no dia 6 de setembro

No último domingo (26), ocorreu a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( ENCCEJA ) em 611 municípios de todo Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pelo exame, esta edição teve mais de 2.331.799 milhões de inscritos. O número é 75% maior do que o total de inscritos na edição de 2018, com 1.695.607 estudantes.

As provas ocorreram dentro da normalidade e sem ocorrências significativas nos locais de provas ainda segundo o órgão. Agora, o próximo passo é aguardar os gabaritos que, de acordo com o edital, serão divulgados em dez dias úteis após a prova, ou seja, no dia 6 de setembro. O resultado individual será disponibilizado na Página do Participante do ENCCEJA . Para obter o certificado, é preciso atingir o mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame e ter nota igual ou superior a cinco pontos na redação.

Alcançando a nota mínima, o participante deverá procurar a secretaria de educação ou o instituto federal de educação, ciência e tecnologia indicado no ato da inscrição, para pleitear a Declaração Parcial de Proficiência e/ou a Certificação de Conclusão dos ensinos Fundamental ou Médio.

Além desta edição do ENCCEJA Nacional, o INEP aplicará o ENCCEJA Exterior, no dia 15 de setembro, para os brasileiros que vivem em outros países. Também serão realizadas avaliações para pessoas privadas de liberdade (PPL) no Brasil, em 8 e 9 de outubro, bem como no exterior, entre os dias 16 e 27 de setembro.

