Fumaça dentro de agência bancária mobiliza bombeiros em Barreiras

Equipes do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17º GBM) foram acionadas pela central de emergência, na noite desta terça-feira, 29, após populares notarem fumaça em uma agência bancária do centro de Barreiras.

Os bombeiros, com a informação de que poderia ser um incêndio, se deslocaram até o local para, caso necessário, realizarem o combate. No entanto, diante as averiguações e encontrarem a equipe de vigilância, a suspeita foi descartada e os militares constataram que a fumaça era de gelo seco, proveniente de um dispositivo de segurança do imóvel, e não representava riscos à agência ou outros prédios ao redor.

A ocorrência contou com apoio de guarnições da Polícia Militar (PM), que isolou a área e certificou que não houve violações.

adblock ativo