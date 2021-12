Força-tarefa busca alertar sobre perigos de animais soltos na via

Uma força-tarefa iniciada nas imediações da Via Parafuso/BA-535, nesta semana, pela Concessionária Bahia Norte em parceria com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Camaçari, busca sensibilizar a população sobre animais soltos na via para evitar acidentes na rodovia e garantir a proteção à vida tanto dos animais quanto dos motoristas que trafegam pelo local.

A ação consiste no recolhimento, manejo e encaminhamento dos animais encontrados. Conforme a legislação brasileira em vigor, os donos podem ser responsabilizados por acidentes envolvendo os animais na via. E os números são altos. Somente no período de novembro de 2018 a outubro deste ano, foram registrados 32 atropelamentos de animais e 12 acidentes com vítimas em decorrência disso na BA-535. De acordo com dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em Minas Gerais, 15 animais são atropelados por segundo no Brasil, o equivalente a 1,3 milhão por dia.

Ainda de acordo com a pesquisa do CBEE, os números não param por aí: 475 milhões de animais são atropelados a cada ano nas rodovias brasileiras, sendo mortos dois milhões de grande porte. Por outro lado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só em 2017, 2,6 mil acidentes nas rodovias foram motivados pela presença de animais na pista, sendo 434 graves, com 103 mortes registradas. Ainda de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), colisões e capotamentos envolvendo animais superam os relacionados a defeitos na via.

Contato - Quem passar por qualquer trecho do Sistema BA-093 e avistar animais na pista pode entrar em contato através do telefone de emergência 0800 600 0093, informando a localização exata e o tipo de animal.

