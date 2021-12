Fonoaudiólogo: entenda como funciona a atuação desse profissional

Se você é um pessoa que gosta de se comunicar e estar sempre na presença de outras pessoas, a fonoaudiologia pode ser a profissão ideal para você. Na região Nordeste existem mais de 4 mil fonoaudiólogos e a previsão é que até 2019 esse número cresça ainda mais. Mas o que faz esse profissional?

Um das funções mais marcantes do profissional de Fonoaudiologia é cuidar da voz, algo que sempre merece uma atenção especial. As alterações no nosso timbre de voz podem ser sinal de doenças graves, como o câncer de laringe. É com o objetivo de conscientizar a população que é comemorado, no dia 16/4, o Dia Mundial da Voz e os fonoaudiólogos são essenciais para evitar qualquer problema relacionado a ela.

A Fonoaudiologia é uma ciência da área da Saúde que estuda toda a comunicação humana – desde a comunicação oral até a audição e a escrita. É uma profissão que permite que o profissional atue em vários segmentos e, hoje, abrange onze especializações.

Foi o amor a voz, que fez com que o estudante Bruno Guimarães escolhesse a graduação de fonoaudiólogo. “O curso possui diversas áreas de atuação e todas são relacionadas à comunicação. Mas eu sempre tive muito interesse nas áreas de audiologia e voz. Durante o curso, também tive a oportunidade de aprender sobre saúde pública e linguística”, conta o estudante do 7º semestre de Fonoaudiologia.

Além de cuidar da nossa voz, esse profissional da área de saúde também cuida da escrita, audição e de funções responsáveis pela deglutição, respiração e mastigação. Desenvolver atividades voltadas a prevenção, orientação, avaliação, diagnóstico e terapia também faz parte da sua área de atuação.

O setor que mais oferece oportunidade é o atendimento a idosos e crianças – neste último caso, auxiliando menores com deficiência nas escolas. Outra área que ganha espaço é a de preparação da voz de profissionais, como atores, cantores e até políticos.

Com a divulgação do trabalho do fonoaudiólogo e das amplas possibilidades de atuação, as pessoas estão se interessando cada vez mais por essa graduação , conta Rafael Cabral, coordenador do curso de Fonoaudiologia da Unijorge , instituição parceira do Educa Mais Brasil. “A procura pelo curso tem aumentado muito nos últimos dois anos, depois de um período curto de pouca procura”, explica o coordenador.

Rafael Cabral acredita que o aumento dessa procura é efeito do crescimento da população idosa. “O fonoaudiólogo é muito procurado para os cuidados com os idosos, mas esses profissionais podem trabalhar desde o nascimento até a velhice, gerando assim mais oportunidade no mercado de trabalho. A atuação desses profissionais é tão ampla que eles podem trabalhar até com mudança de hábitos, higiene e saúde vocal”, finaliza Rafael Cabral.

Sobre o curso de Fonoaudiologia

Com a graduação em Fonoaudiologia, o profissional pode trabalhar em clínicas, consultórios, escolas, hospitais, creches e berçários. Em emissoras de rádio e televisão, auxilia apresentadores e atores na postura da voz. Para exercer a profissão é exigido registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia.

O que o fonoaudiólogo pode fazer?

Audiologia - Elaborar programa de prevenção e promoção da saúde auditiva. Realizar diagnóstico audiológico e reabilitação e selecionar e adaptar próteses auditivas.

Disfagia - Diagnosticar e tratar pacientes com transtornos da deglutição.

Fonoaudiologia educacional - Promover, aprimorar e prevenir alterações de linguagem oral e escrita, audição, motricidade orofacial e voz, favorecendo e otimizando o processo de ensino e aprendizagem.

Fonoaudiologia neurofuncional - Avaliar, diagnosticar e reabilitar pessoas com alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas de danos ao sistema nervoso central ou periférico.

Fonoaudiologia do trabalho - Desenvolver programas de conservação auditiva, detectar e diagnosticar riscos fisiológicos em situações reais e possibilitar a permanência do profissional no trabalho em sua plena capacidade.

Gerontologia - Prevenir, avaliar, diagnosticar e tratar os transtornos relacionados a audição, equilíbrio, fala, linguagem, deglutição, motricidade orofacial e voz de idosos.

Linguagem - Prevenir, diagnosticar e tratar transtornos na fala e na escrita.

Motricidade orofacial - Prevenir, diagnosticar, habilitar e reabilitar funções relacionadas à respiração, sucção, mastigação, deglutição e articulação da fala. Realiza também o aperfeiçoamento dos padrões de fala e estética facial.

Neuropsicologia - Prevenir, avaliar, tratar e gerenciar os transtornos que afetam a comunicação humana e sua interface com a cognição.

Saúde coletiva - Construir estratégias de planejamento e gestão e atuar na atenção à saúde a partir do diagnóstico de grupos populacionais.

Voz - Prevenir, avaliar, aperfeiçoar e tratar da voz falada e cantada. Auxiliar profissionais, como cantores, jornalistas, atores e professores, na postura vocal em suas atividades.

