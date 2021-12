Fome de folia: cuidados com a alimentação no Carnaval

Chegou a hora de cair na diversão e com muita energia, porém alguns cuidados nutricionais devem ser levados em consideração. Afinal, um descuido, pode acabar com a festa e até mesmo gerar consequências devido à má alimentação.

Para não perder o ritmo e manter a saúde em dia, o folião precisa saber quais alimentos são indicados e quais deve deixar fora do circuito. Alguns merecem atenção especial nessa maratona de quatro dias intensos de festa.

“Para não prejudicar os dias de folia com uma intoxicação alimentar, é importante procurar comer, de preferência, em lugares que você já conheça a procedência e preferir alimentos que já sejam do consumo habitual”, recomenda a nutricionista Ana Paula Goulart, professora da Unijorge.

Confira outras dicas da nutricionista para curtir o Carnaval sem descuidar da alimentação saudável:

Evite períodos prolongados de jejum: é importante se alimentar com frequência de modo que não sinta muita fome e nem fique com o estômago muito cheio causando desconforto abdominal.

Diga não a alguns alimentos: que não estejam bem conservados e os mais perecíveis, como: alimentos crus, frutos do mar, maionese e molhos prontos. Também não é recomendado consumir alimentos preparados na ausência do consumidor. É importante que o preparo, montagem e cozimento sejam feitos na hora de consumi-lo.

Alimentos indicados para consumo: pelo desgaste físico ser grande nesse período, o ideal é fazer uma refeição completa com todos os nutrientes. Os alimentos mais indicados são os que dão energia como os ricos em carboidratos (raízes, grãos, arroz, frutas, massas e pães, de preferência integrais por proporcionarem maior saciedade) e acrescidos de alimentos ricos em proteínas (carne e peixes magros, frango, ovos, soja).

Preocupe-se com a hidratação: o Carnaval ocorre no verão, a temperatura corporal e a do ambiente são bastante elevadas e, assim, suamos muito. Nesse suor, além de perdermos muita água, perdemos minerais importantes para nosso metabolismo. É indicado ingerir de 2,5 a 3 litros de água/dia.

Consuma mais frutas e oleaginosas: como é comum as viroses após esse período, a dica é fortalecer o sistema imunológico consumindo frutas da estação, que são mais ricas em vitaminas e minerais. Oleaginosas, como castanhas, nozes, pistache, são ricas em zinco e selênio e também protegem nosso organismo

Gostou das dicas? Então saiba mais sobre a formação desse profissional

A faculdade de Nutrição é responsável por formar profissionais capazes de investigar e controlar o relacionamento entre o ser humano e a sua alimentação. O curso de nutrição tem, em média, duração de quatro anos em titulação de bacharelado.

Ficou interessado em cursar Nutrição?

Existem muitos profissionais que já estão formados pelo Educa Mais Brasil , que é um programa que oferece descontos nas mensalidades de até 70% de desconto, inclusive para o curso de Nutrição . Para ter acesso ao benefício clique aqui, e scolha a cidade, o curso pretendido e faça a inscrição de forma gratuita.

adblock ativo